Hay previsión de la entrada de viento "muy desfavorable" para combatir las llamas, ha advertido el director de extinción Francho Aso

El juez sitúa al investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos, Huesca, "en el punto exacto" donde se originó el fuego

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HuescaLos trabajos de extinción del incendio de Riglos (Huesca) se están centrando actualmente en el flanco derecho, donde "preocupa su evolución ahí", debido a la previsión meteorológica de las próximas horas.

Eso ha dicho el director del operativo Francho Aso, en declaraciones a medios desde el puesto de mando avanzado. Botaya y Atarés eran este 15 de agosto los puntos "más calientes". Los vecinos ya están desesperados.

Ya se han quemado más de 16.000 hectáreas. Aunque los efectivos han podido realizar sus tareas "adecuadamente" en "gran parte del perímetro", que muestra una "muy buena evolución".

"En el flanco derecho es donde estamos centrando todos los esfuerzos", ha dicho Aso antes de añadir que la jornada dominical avanza hacia sus peores horas, con mayor calor, menos humedad y cambios del viento.

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Entrada de viento "muy desfavorable"

Por ello, ha asegurado que desde el operativo no descartan "ningún escenario" y que están poniendo "todos los medios disponibles" en las zonas que suscitan mayor preocupación.

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Ha informado de que las lluvias están descartadas en el espacio afectado, pero sí existe la previsión de la entrada de viento "muy desfavorable para la evolución del incendio".

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Al respecto, se ha referido al "muy contundente" operativo desplegado, con mil efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos. Pero ha recordado que ya no depende de ellos, sino del tiempo y la orografía.

"Tenemos que hacer la parte humana, que es la que se está trabajando, y lo demás tenerlo bien preparado para todos los escenarios", ha resumido en una frase acerca de la situación actual.

Situación de los desalojados y llamada de Felipe VI

Acerca de los vecinos o habitantes del entorno, el técnico de Protección Civil Raúl Gil ha señalado que siguen los mismos 19 núcleos de población desalojados, con 1.046 personas.

De ellas, 46 se encuentran reubicadas en Ayerbe y 35 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Gil ha desvelado que se ha organizado un convoy para que los vecinos de Ena y Centenero pudieran dar de comer a los animales y recoger enseres.

En este contexto, el rey Felipe VI ha trasladado por teléfono al presidente de Aragón, Jorge Azcón, su preocupación por el incendio en Las Peñas de Riglos.

Según ha informado Zarzuela, los Reyes han solicitado a Azcón que transmita en sus nombres "su apoyo y afecto a los alcaldes de los municipios afectados por el fuego".