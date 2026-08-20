Manuel Pimentel 20 AGO 2026 - 13:53h.

Según la Ley de Gunteberg-Richter, que explica la relación entre un terremoto y sus réplicas, todavía cabe esperar algún movimiento sísmico de magnitud 4 en Granada

El día a día de los vecinos de Granada que conviven con terremotos y réplicas: los ancianos no quieren estar solos en casa porque "es un sinvivir"

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GranadaLa preocupación de los granadinos por la intensa actividad sísmica en Granada ha llevado a muchos a buscar información pasa saber cuándo terminará este enjambre sísmico. Sobre todo desde que al primer seísmo del 15 de agosto le siguieran los terremotos de magnitud 4.3 a 4.8 del martes por la mañana.

Desde ese día, la búsqueda de información y tranquilidad por parte de las ciudadanos ha hecho circular por las redes sociales y por los teléfonos móviles un audio de WhatsApp explicando la ley física que vaticina qué va a pasar con los terremotos de Granada durante los siguientes días o semanas.

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Qué es la ley de Gutenberg-Richter

"Quiero transmitiros calma", comienza la nota de voz. El mensaje fue grabado el mismo martes 18 de agosto por el Física de la Tierra y Catedrático de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez. Según explica en dicho audio, que ha corrido como la pólvora de teléfono en teléfono, el fenómeno que está sacudiendo a Granada y su Área Metropolitana sigue la llamada ley de Gutenberg-Richter (1958). Se trata de una fórmula matemática que relaciona la magnitud de un terremoto con la frecuencia y magnitud de sus réplicas.

Según esta ley, un terremoto de 5 -casi como el de la madrugada del sábado 15 de agosto- va a tener 10 terremetos de magnitud 4, cien de magnitud 3 y así sucesivamente, señala el experto en el mensaje de audio. "Desde que ocurrió el terremoto de 5, hasta ahora nos faltaban los de magnitud 4 que son los que están ocurriendo ahora", señala el experto refiriéndose a los temblores de la mañana del pasado martes 18 de agosto.

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Según Ibáñez, los movimientos de tierra que se llevan produciendo en Granada durante los últimos días lo que están cumpliendo con esta ley fisica: "Lo lógico y esprable es que siga habiendo terremetos más pequeños, nos falta todavía alguno que otro de magnitud 4 pero ya cada vez menores y ya poco a poco vayamos a una situación más estable", asegura en el audio de WhatsApp.

El complicado enjambre sísmico de Granada

También ha explicado qué pasa con las constantes réplicas de menor magnitud -inferior a 2- que se están registrando en las zonas afectadas: "Que ocurran muchos terremetos pequeñitos no dice nada, pero que ocurran estos terremotos moderados sí que nos está dando la garantía de que la serie vaya progresivamente a menos". De hecho, el Físico incide en que los temblores pequeños son una consecuencia de los terremotos grandes: "Necesitamos 10000 terremotos de magnitud 1 para igualar la energia liberada".

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Sobre esta ley física que explica cómo funcionan los enjambres sísmicos, Jesús Ibáñez ha detallado a Informativos Telecinco que no es cierto que al haber muchos seismos pequeños eviten uno grande. "Ahora mismo tenemos un enjambre porque hay muchos movimientos de magnitud 1 a 2. Un terremoto de magnitud 5, puede ir acompañando de unos mil terremotos de 2 grados para cumplir con la Ley de Gutenberg-Richter.

Y aclara qué es lo más probable que ocurra a partir de ahora: "Cuando la gente piensa en terremotos, queda un patrón en la cabeza de que ese mismo dia a las pocas horas viene una gran réplica, pero lo normal es que el tiempo entre uno y otro sea de horas, días o incluso semanas". Además, anuncia que es probable que las réplicas del actual enjambre sísmico que vive Granada en agosto de 2026, duren semanas y meses.