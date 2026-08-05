Manuel Pimentel Málaga, 05 AGO 2026 - 09:31h.

Una veintena de jóvenes acogidos en el Centro Ciudadano La Virreina han sido desalojados por conductas incívicas

El programa de reinserción social ha sido cancelado tras un centenar de quejas del resto de usuarios

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Un brote de sarna y una plaga de cucarachas ha obligado a desalojar a un grupo de jóvenes que vivían en el Centro Cívico Virreina de Málaga, tras las quejas de la Asociación de Vecinos de Palma-Palmilla, por el incumplimiento constnte de las normas de convivencia.

De esta manera, lo que comenzó como una iniciativa solidaria para brindar una segunda oportunidad a jóvenes en situación de calle, ha llegado a su fin de manera abrupta.

La Policía Local y el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) desolojaban a alrededor de los 25 jóvenes que hacían uso de las instalaciones, mientras los servicios del ayuntamiento pasaban toda la mañana llevándose colchones y muebles, en una intervención que transcurría sin incidentes.

Interferían con otras entidades

Los desalojados han improvisado un campamento con sus enseres enfrente del centro cívico. Llevaban meses viviendo ahí y compartían instalaciones con Cruz Roja de Málaga, que mantiene allí un servicio de ayuda a drogodependientes.

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Los problemas de convivencia con el resto de usuarios de las instalaciones y el incuplimiento de las normas estaba afectando al resto de entidades que compartían el centro, que ya se habían quejado en diversas ocasiones.

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Según ha explicado Samuel Linares, portavoz de la ONG, los problemas de salubridad y seguridad eran constantes y el centro ha sufrido un importante deterioro. Había muchas cucarachas y hace un mes se había detectado un brote de sarna.

Llevaban meses acogidos

El centro cívico desalojado es la sede de la asociación vecinal, que había habilitado hace unos meses un espacio para alojar a personas sin hogar.

Se trataba de un proyecto social en el que ofrecían acoger a estos jóvenes a cambio de que se integraran en un programa de formación para acceder al mercado de trabajo.

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Sin embargo, el plan original se fue derrumbando debido a las continuos problemas de convivencia, como poner música a altas horas de la madrugada, y a la falta de higiene. Hasta un centenar de quejas se llegaron a presentar por parte de los residentes.

Además, comenzaron a dejar entrar a otros jóvenes ajenos al programa de acogida. Finalmente, han tomado la decisión de cancelar este proyecto y este espacio del Centro Ciudadano de La Virreina ha quedado cerrado tras la actuación policial, mientras el resto de entidades continúan funcionando con normalidad.