Antoni Mateu 21 AGO 2026 - 09:51h.

Manuel García Howlett, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), explica cómo hacer frente a las plagas de avispa velutina

Un mes encerrados en casa por las avispas velutinas: "Nadie nos hace caso, los nidos en las casas son del tamaño de lámparas"

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El cambio climático, dado el aumento de temperaturas, es un trampolín para que la avispa velutina tome fuerza en nuestro país. Son más grandes que las avispas europeas, su comportamiento es más agresivo, pueden llegar a contener hasta diez veces más veneno que una especie autóctona y destruyen otras especies locales, como puedan ser las abejas.

Su presencia va en aumento y algunos expertos confirman que “debemos asumir que la avispa asiática ya está ampliamente asentada en España”. Para hablar de ello, el experto en plagas y director de ANECPLA, Manuel García Howlett, explica cómo podemos hacerles frente.

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Primero, señala el por qué de su expansión (y de lo que podemos esperar): “debemos hablar de una evolución muy condicionada por las características ambientales y climáticas de cada territorio. Las temperaturas más elevadas favorecen ciclos biológicos más prolongados y, por tanto, unas condiciones potencialmente más favorables para su desarrollo”.

Galicia, Asturias Cantabria, País Vasco y Navarra son las comunidades con más afectación. Ahora, según explica García Howlett, “se ha ampliado hacia zonas del interior”.

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Cómo actuar al encontrarse con una Vespa velutina

Aunque pertenecen a la misma especie de avispas que las europeas, los protocolos y medidas de seguridad a tomar a la hora de hacerles frente “no son los mismos”:

“Se contemplan diferentes actuaciones en función de la ubicación, características del nido y situación concreta. Cuando es necesario recurrir a métodos químicos, deben utilizarse productos biocidas autorizados y aplicados por profesionales capacitados, junto con las medidas mecánicas necesarias para la retirada del nido”.

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Y matiza que no estamos hablando simplemente de eliminar una avispa, "sino de intervenir sobre una especie exótica invasora que puede formar colonias numerosas y cuyos nidos requieren una actuación planificada”.

En cuanto a los nidos y a su eliminación, el experto se muestra tajante: “no recomendamos ningún remedio casero para intentar eliminar un nido de Vespa velutina. Una intervención improvisada puede provocar una respuesta defensiva de la colonia y aumentar considerablemente el riesgo de picaduras”.

Así podemos saber si hay avispas asiáticas

Son mucho más grandes que las europeas, sus tonalidades son más anaranjadas aunque presenta "una coloración predominantemente oscura" y sus nidos no se asemejan a las colmenas que conocemos. Estos son tres de los primeros elementos a los que hay que prestar atención.

Los nidos también pueden ofrecer una pista importante. "Los primarios suelen aparecer en lugares protegidos, mientras que posteriormente pueden construirse nidos secundarios de mayor tamaño, habitualmente en zonas elevadas”, explica García Howlett.

Por encima de todo, el experto pide precaución y distancia: “ante la sospecha de un nido, la recomendación es muy clara: no acercarse ni manipularlo. La identificación y posterior intervención deben quedar en manos de personal especializado, especialmente cuando se encuentra en una zona de paso o próxima a viviendas”.

“Hay que tener presente el comportamiento defensivo”

La agresividad es otro de los elementos que caracterizan a esta especie invasora. Aunque desde el punto de vista de la picadura, no debemos plantear la cuestión únicamente como "una diferencia entre especies”.

Ahora bien, el punto diferencial está a la hora de defender la colonia. En este sentido, García Howlett aboga por prestar “especial atención”: “Lo que sí debemos tener muy presente es el comportamiento defensivo de la Vespa velutina cuando se percibe amenazado su nido. El riesgo aumenta especialmente cuando una persona se aproxima o manipula la colonia, ya que puede desencadenarse una respuesta defensiva con múltiples picaduras”.