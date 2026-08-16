Celia Molina 16 AGO 2026 - 07:00h.

Una empresa especializada en plagas enumera los signos que indican que hay un nido de cucarachas escondido en nuestra casa

Un experto en plagas explica cuándo es crucial actuar si aparecen cucarachas o ratas en casa y cómo evitarlo

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Con las altas temperaturas que se han registrado durante todo el verano en España (y que continuarán en aumento en los próximos días, según la AEMET), la aparición de las cucarachas se ha convertido en algo del todo común. En una entrevista con Informativos Telecinco web, Manuel García Howlett, director de ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental) nos dio tres remedios caseros para evitar que estos impopulares insectos entren en nuestras viviendas.

Como experto, él aboga por "extremar la limpieza, eliminar fuentes de agua y alimento y colocar trampas como mosquiteras", para evitar que las cucarachas penetren en el hogar. Pero, en el caso de que ya esté infectado, hay que saber cómo detectar si hay nidos de cucarachas en algún rincón escondido, con el fin de eliminarlos a tiempo.

Manchas negras y heces color café, primeras señales de un nido

Para orientarnos, Multiplag, empresa española especializada en productos para el control y la eliminación de plagas domésticas y urbanas, da una serie de indicaciones en su página web, con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar los signos de su existencia:

"Estos signos incluyen heces de color café oscuro, manchas negras en los gabinetes, en la base de los armarios, alrededor de las grietas y hendiduras y en los contenedores de alimentos. Si observa estos signos, significa que hay cucarachas en su hogar y es probable que hayan establecido nidos", dicen, como expertos en plagas.

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Cucarachas albinas y "cucarachas albinas", otros dos signos

"También puede que se haya encontrado con alguna cría de cucaracha bebé, que son un claro indicio de plaga y que hay nidos en su propiedad. Otro síntoma claro de plaga es avistar una cucaracha albina, pues significa que ha mudado su exoesqueleto y que, muy probablemente, haya más", añaden.

"Una vez que haya identificado los signos de la presencia de cucarachas, puede comenzar a buscar los nidos. Estos se encuentran generalmente en los lugares con poca luz, el calor y la humedad, como debajo de los electrodomésticos, detrás de los armarios y debajo de la basura. También pueden estar con preferencia en los electrodomésticos y rincones de la cocina, los baños y los armarios. Es más común de lo que parece tener un nido cucarachas en el lavavajillas", indica Multiplag.

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Aunque también recuerdan que los nidos de cucarachas se pueden encontrar en el exterior de cada propiedad; generalmente "cerca de las líneas de agua, en las grietas de los cimientos, en los árboles cercanos y en el tejado".

Una vez detectado el nido, dentro o fuera de casa, lo más importante es actuar y limpiar la zona con rapidez: "Para limpiar el nido, primero se debe desechar la basura y los desechos alrededor del área. Luego, se debe rociar el área con un producto desinfectante diluido para matar a cualquier cucaracha que aún esté viva. Y, finalmente, es importante cerrar todas las grietas y hendiduras si las hay, ya que esto ayudará a prevenir que las cucarachas vuelvan a establecerse con comodidad en el futuro", concluyen los expertos.