Raquel Noya Sevilla, 06 SEP 2026 - 11:30h.

Espacios como Triana, Los Remedios, la Plaza de España, la Macarena o la avenida de la Palmera han sido escenario de producciones nacionales e internacionales

A estas alturas del año en 2025, se contabilizaron en la ciudad 142 rodajes, lo que lleva a pensar en un 2026 de récord si el ritmo de producciones se mantiene

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Sevilla vuelve a demostrar que puede convertirse en casi cualquier lugar cuando una cámara se enciende. Sus calles, plazas y edificios históricos han servido este año para recrear distintas épocas y contar historias muy diferentes, desde el caso de Marta del Castillo hasta la vida de Chiquito de la Calzada, pasando por producciones internacionales de Netflix y Amazon Prime Video.

La actividad audiovisual mantiene así el ritmo de los últimos años. Hasta agosto, la Sevilla Film Office ha gestionado 173 rodajes, entre ellos nueve largometrajes, ocho series, 23 documentales y 40 programas o reportajes de televisión. También se han realizado cortometrajes, videoclips, anuncios, sesiones fotográficas y contenidos para redes sociales.

La cifra deja a la capital andaluza cerca de superar los registros anteriores. En 2025 se alcanzaron finalmente 236 producciones audiovisuales, después de que en agosto de ese año ya se hubieran contabilizado 142 rodajes y una inversión directa superior a los 17 millones de euros.

Del caso Marta del Castillo a la vida de Chiquito

Entre las producciones rodadas este año destaca En el nombre de Marta, una miniserie de ficción de Netflix inspirada en el caso de Marta del Castillo y realizada con el apoyo de la familia de la joven. La producción de Bambú Producciones y La Claqueta PC cuenta con actores como Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel.

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El rodaje, según señala la cabecera local El diario de Andalucía, llevó sus cámaras a distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Macarena, San José Obrero, la avenida de la Palmera, la Plaza de España, República Argentina y los puentes de Triana y de la Barqueta.

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También Sevilla ha acogido Chiquito, la serie, dirigida por Alfonso Sánchez y producida por Mundoficción y Warner Bros. ITVP España. La ficción reconstruye la trayectoria de Gregorio Sánchez hasta convertirse en uno de los humoristas más populares y queridos del país. Entre sus localizaciones están el Parque de María Luisa, la Sala Holiday, la Sala RTVE, el Centro Social Miraflores y el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Producciones internacionales

El atractivo de Sevilla también ha traspasado las fronteras. Una de las principales producciones internacionales rodadas durante este año ha sido Age of Innocence, la miniserie de Netflix basada en la novela de Edith Wharton y protagonizada por Camila Morrone, Kristine Froseth y Ben Radcliffe. El Parque de María Luisa y la avenida de la Palmera han acogido buena parte de las grabaciones.

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La ciudad también aparece en producciones internacionales que han llegado a las plataformas durante 2026. Entre ellas está la segunda temporada de ‘Berlín y la dama del armiño’, de Netflix, estrenada el pasado mes de mayo. La serie, protagonizada de nuevo por Pedro Alonso, llevó el rodaje a lugares como el Puente de Triana, la Torre del Oro, el Muelle de la Sal, Casa Pilatos, el Hotel Alfonso XIII, la Plaza de España y el Puente de San Telmo. El estreno estuvo acompañado además por un gran evento en el Guadalquivir en el que participó Rosalía.

Amazon también escogió la capital andaluza para rodar Young Sherlock, la serie creada por Guy Ritchie, que utilizó como escenarios Casa Pilatos, el Casino de la Exposición y el Rectorado de la Universidad de Sevilla; y Our Fault London, tercera entrega de la saga basada en las novelas de Mercedes Ron. El Muelle de la Sal, la Plaza de España, el Mercado de Triana y la Plaza de la Encarnación son algunos de los espacios que aparecen en la producción.

Historias muy diferentes con Sevilla como escenario

La variedad de los proyectos refleja también la versatilidad de la ciudad. Entre los rodajes de este año figuran Acoustic Home, que dedicó uno de sus episodios a Fito Páez, y La última gota, un largometraje documental sobre la crisis del agua.

También se han rodado proyectos como La vida después, sobre la relación entre una nieta y su abuelo; Antonia, centrado en una ejecutiva que afronta problemas de ansiedad y un pasado familiar oculto; o Lorca, en femenino y singular, dedicado a las mujeres del universo lorquiano.

La música también tiene protagonismo con Hierro oxidado, sobre Migue Benítez, cantante y fundador de Los Delinqüentes, fallecido a los 21 años, o documentales como Las burladoras de Sevilla, Mi vecino Fermín y La gran calumnia.

Televisión y producciones de otros países

Pero no todo el movimiento de cámaras en la ciudad andaluza corresponde al cine y las plataformas. Sevilla ha acogido durante estos meses programas nacionales como Pesadilla en la cocina, Flash Moda, Destino Andalucía, Andalucía 360 y La Tarde Aquí y Ahora, entre otros. La ciudad también ha aparecido en espacios internacionales de cadenas de países como Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile, Taiwán o Japón, cuyos productores se han rendido a sus encantos.

Para la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, la capacidad de Sevilla para acoger grandes acontecimientos y la colaboración entre las instituciones y el sector audiovisual explican parte de este crecimiento. A ello se suma, según destaca, la promoción internacional y el trabajo de las productoras, guionistas y directores andaluces. La actividad audiovisual supone un importante impacto económico para la ciudad, que interesa especialmente fuera de las temporadas de mayor afluencia turística, al generar actividad en hoteles, restaurantes y otros servicios también en temporada baja.