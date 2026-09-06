Redacción Andalucía Europa Press 06 SEP 2026 - 14:38h.

'AlerSalud' es un pulsador que se activa de forma silenciosa y discreta cuando un sanitario vive un episodio violento

"La Policía Local se entera del incidente primero y avisa a la Guardia Civil enseguida", explica el alcalde Iván Fernández

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GranadaEvitar agresiones a sanitarios es lo que busca la localidad de Pinos Puente (Granada) tras haber instalado este verano un 'botón del pánico' pionero en Andalucía. Está directamente conectado con la Policía Local.

El objetivo es prevenir los episodios de violencia, del tipo que sean, contra profesionales que trabajan en el centro de salud. En declaraciones a Europa Press, el alcalde Iván Fernández ha explicado cómo funciona el dispositivo.

Implantado desde mediados de julio, su eficacia comprobada llevó al consistorio incluso a colocarlo también en los servicios sociales municipales para preservar la seguridad de los trabajadores.

Se trata de un pulsador que "activa un protocolo donde la Policía se entera del incidente la primera y avisa a la Guardia Civil enseguida", ha descrito el regidor, resaltando la coordinación con los agentes para que actúen rápido.

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Silencioso, discreto y con una cámara de vigilancia

Este servicio proporciona unos estándares de seguridad que incrementan el confort laboral: "La idea es que los profesionales estén lo más cómodos posible y que puedan atender a los usuarios en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia".

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Una vez que un médico o enfermero, por ejemplo, pulsan el 'botón del pánico', se enciende de forma silenciosa y discreta con el fin de que no se incremente la tensión en la sala con pacientes o familiares.

Ofrece una respuesta inmediata a situaciones de violencia verbal, amenazas, coacciones y agresiones físicas. Además, va vinculado a la activación de una cámara de vigilancia que capta tres imágenes de las personas implicadas.

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Así, los policías pueden no solo identificar al presunto agresor, sino también evaluar el potencial riesgo que puede existir de cara a la intervención en el lugar.

Carteles disuasorios en el centro de salud

'AlerSalud' es el nombre que se le ha dado al dispositivo del que igualmente se informa a través de carteles pegados en el centro de salud. Esto pretende advertir de la existencia del sistema para que sea disuasorio.

La función de alerta se realiza con la activación del sistema y la transmisión instantánea de la necesidad de presencia policial. "Uno de los objetivos es evitar la escalada del conflicto, y la mayor presencia policial contribuye a ello", recoge el proyecto.

Incide en la protección de los profesionales, el aseguramiento del centro sanitario y la posterior identificación y realización de diligencias en caso de ser necesario.