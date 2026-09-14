Muere un hombre de 81 años infectado con el virus del Nilo Occidental en la población de Mazagón, Huelva

Se trata del tercer fallecimiento por el virus del Nilo Occidental en Andalucía este año

Ingresado un paciente positivo en viruela del mono en el Hospital Costa del Sol de Marbella

Compartir







La Consejería andaluza de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 81 años diagnosticado con Fiebre del Nilo Occidental (FNO). El hombre, que padecía de patologías previas, era residente en Tomares (Sevilla), aunque la exposición al virus fue en la población de Mazagón, en Palos de la Frontera, Huelva.

Tras ser diagnosticado el pasado 2 de septiembre con meningoencefalitis causada por el Virus del Nilo Occidental, el paciente permaneció ingresado en el Hospital San Juan de Dios Aljarafe, Sevilla, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

PUEDE INTERESARTE Andalucía suma un nuevo caso de virus del Nilo en Gibraleón y la comunidad alcanza los 63 contagios

Se trata del tercer fallecimiento por FNO en Andalucía este año, todos de pacientes de edad avanzada y con patologías previas. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas, de 82 años, el pasado 5 de agosto; y el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero, en Utrera, con 89 años, el pasado 27 de agosto. Durante la presente temporada se han diagnosticado en Andalucía 64 casos de FNO, de los cuales 38 han sido leves y 26 graves entre los que se encuentran los tres fallecidos.

De todos los casos diagnosticados, cinco personas permanecen hospitalizadas, mientras que el resto de afectados han tenido una evolución favorable. Por otra parte, se han realizado pruebas de laboratorio en 686 personas para descartar la infección por Virus del Nilo y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 172 casos de meningitis víricas.

PUEDE INTERESARTE Andalucía eleva a 34 los casos de virus del Nilo tras detectar tres nuevos en la provincia de Sevilla, uno de ellos grave

Casos de virus del Nilo en Andalucía: las provincias en alerta

Actualmente, 25 municipios y tres entidades singulares de Andalucía están se encuentran en alerta: dos en Cádiz, uno en Córdoba, seis en Huelva, tres en Málaga y 16 en Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 7.123 determinaciones en 232 trampas activas que, de momento, han resultado 135 positivas y 6.726 negativas.

La mayor densidad de mosquitos hembra transmisores se ha registrado durante esta semana en los municipios de Isla Mayor, La Puebla del Río y Los Palacios y Villafranca, todos en la provincia de Sevilla. En Málaga capital también se ha registrado una alta densidad de mosquitos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otra parte, se ha detectado la circulación del virus del Nilo Occidental en siete aves silvestres en Andalucía, de un total de 282 analizadas, y en seis équidos.