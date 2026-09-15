Manuel Pimentel Huelva, 15 SEP 2026 - 14:49h.

Tres viviendas han resultado gravemente dañadas y una familia ha tenido que ser realojada provisionalmente en un hotel cercano

Un vecino asegura a Informativos Telecinco que llevan desde 2017 denunciando problemas con la tubería y que acaban de descubrir que es de uralita

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Metros de arena y kilos de barro y lodo han inundado las casas de varios vecinos de Matalascañas, en Huelva, por culpa del reventón de una tubería de abastecimiento de agua de grandes dimensiones ha provocado el desprendimiento de un talud de tierra.

La tremenda fuerza y la gran cantidad de agua que salía de la conducción rota, de 200 milímetros de diámetro, provocaron el desprendimiento del talud, que ha terminado sepultado directamente sobre tres viviendas que han resultado gravemente afectadas. Una de ellas era la residencia permanente de una familia, que ha tenido que ser realojada provisionalmente en un hotel cercano.

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El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 13 de septiembre cuando, según informa la empresa concesionaria del servicio de agua en el núcleo costero, la tubería se rompió "de manera fortuita" en el sector Flamenco, frente al Sector Dehesa de las Marismillas 51, en el municipio onubense.Al no haber muro de contención, la fuerza del agua arrastró el talud sobre las viviendas de abajo.

Casas inundadas de lodo

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Durante el domingo, una máquina retroexcavadora estuvo trabajando para retirar la arena acumulada en la calzada. El desprendimiento terminó cubriendo varios coches aparcados en la vía pública.

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Uno de los vecinos ha publicado en redes sociales el lamentable estado en el que ha quedado su casa tras ser arrasada por la lengua de lodo arrastrada por el agua.

En un vídeo, se aprecia cómo el barro se ha apoderado de la vivienda: "El salón es una piscina. Todo es barro y arena. Entró agua por las ventanas", describe mientras se pregunta: "¿Cómo es posible que haya salido tantísima cantidad de arena? Se ha desprendido toda la duna interiormente", asevera.

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También se observa en las imágenes las consecuencias de la densa capa de barro impregnado en todos sus enseres: en el sofá, en los muebles, los electromésticos, las paredes... "Ahora en esta casa todo es fango", narra el afectado en su vídeo.

Un problema que no es reciente

Los vecinos afirman que llevan denunciando el problema desde 2017. "Llevamos denunciándolo desde 2017 con escritos al Ayuntamiento, con fotos, hemos hecho manifestaciones... 2018, 2019, 2020, y así. No nos han echado cuentas nunca", afirma Gonzalo, uno de los afectados. Su casa ha quedado enterrada bajo dos metros de tierra: "Toda una vida perdida", lamenta.

Este afectado señala que la tuberia dañada "llevaba ya todo el verano pediendo agua", situación de la que los vecinos habían avisado "hasta que el domingo terminó rompiñendose del todo, haciendo que toda la arena de la montaña se viniera abajo sepultando mi casa entera".

Además, para sorpresa de todos ellos, afirman haber descubierto ahora que las tuberias son de uralita: "Pusieron una nueva de polietileno que nunca se llegó a usar, si la hubieran conectado esto no hubiera pasado", añade.

Corte de suministro

Además de los daños provocados por el desprendimiento del talud, la rotura de la tubería provocó también un corte de suministro de agua en varias viviendas de la zona,

La empresa adjudicataria Aqualia estuvo trabajando hasta la noche del domingo para solucionar provisionalmente la avería, por lo que el suministro ya ha sido restablecido. Mientras, la compañia aseguradora tramita ya la gestión del sineistro en las viviendas afectadas.

Por su parte, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha explicado que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de los informes y ha confirmado que han sido tres las viviendas que han quedado totalmente anegadas con el agua y la arena, "perdiendo algunos de ellos prácticamente todos los enseres que tenían".