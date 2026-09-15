El autor de este asesinato confesó los hechos a los vecinos que asistieron a la víctima: "Le he pegado una puñalada a mi hermano"

Un hombre mata de una puñalada en el cuello a su hermano tras una pelea por un robo por drogas en Torreblanca, Sevilla

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TorreblancaEl juez de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Paco, el hombre de 61 años detenido por matar a su hermano el pasado sábado en una vivienda del barrio sevillano de Torreblanca.

Según ha confirmado fuentes de la oficina de comunicación del TSJA, el ahora condenado, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia en sede judicial. Por antecedentes, la causa será remitida a la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

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El apuñalamiento mortal

En contexto, los hechos han tenido lugar sobre las 10,30 horas de la mañana de este sábado en una vivienda de la calle Torrechiva, en el barrio de Torreblanca.

Ventura y Paco, los dos hermanos, habrían discutido dentro de la vivienda familiar por un robo de dinero para la compra de droga, según informa 'Diario de Sevilla'. En uno de los momentos de la pelea, Paco empuñó un cuchillo y apuñaló a Ventura en el cuello, ocasionándole una grave herida sangrante.

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Según ha podido conocer 'ABC Sevilla', el autor de este supuesto asesinato confesó los hechos a los vecinos que asistieron a la víctima: "Le he pegado una puñalada a mi hermano".

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La muerte de Ventura

Tras los avisos a los servicios de urgencia, fueron movilizadas dotaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, que se desplazaron hasta esta vivienda.

Ventura, el hombre herido de 56 años, fue evacuado a un hospital, aunque falleció como consecuencia de sus graves heridas, mientras Paco, su hermano y presunto autor del crimen, fue detenido por la Policía Nacional

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Los antecedentes policiales

La víctima de este crimen ha sido identificado como Ventura F. J., un vecino de 56 años de la localidad sevillana.

Los medios locales como 'Diario de Sevilla' han podido conocer que el fallecido contaba con antecedentes policiales por delitos menores: "Según los vecinos, se dedicaba a recoger chatarra y pedía dinero. Antiguamente estuvo implicado en robos algo más violentos".

Por su parte, el hermano de la víctima y detenido por su muerte también cuenta con otro historial de delitos y ahora tendrá que pasar a disposición judicial para conocer si será trasladado hasta prisión tras la decisión del juez encargado del caso.