Iván Sevilla 18 SEP 2026 - 06:29h.

La mujer de Jaén estuvo casi un mes yendo al hospital sin que se le realizara una analítica completa o derivara a especialista

"La falta de pruebas diagnósticas básicas y las altas precipitadas en Urgencias pueden costar la vida", recuerda el abogado Damián Vázquez

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JaénNueva indemnización que deberá pagar el Servicio Andaluz de Salud (SAS), esta vez a la familia de una jienense y por un importe de 250.000 euros, después de que la mujer muriese con 48 años por peritonitis tras varias altas médicas.

Así lo ha comunicado la Asociación 'El Defensor del Paciente' en un texto al que ha tenido acceso Informativos Telecinco. La paciente falleció en junio del 2023 tras "una cadena de errores diagnósticos que pudo haberse evitado".

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La reclamación de responsabilidad patrimonial presentada contra la Sanidad andaluza por aquellos hechos ha finalizado con un acuerdo que ha gestionado el abogado Damián Vázquez Jiménez.

En el pacto se determina que la aseguradora del SAS asume el pago de la cantidad de dinero citada al "reconocer el mal funcionamiento del servicio público, evitando a la familia el proceso judicial", según detalla 'El Defensor del Paciente'.

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A urgencias durante casi un mes sin una analítica

A principios de mayo del 2023 fue cuando la paciente, residente en la provincia de Jaén, acudió a las Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. En concreto, sufría fuertes dolores abdominales, diarreas y náuseas.

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Sin embargo, a pesar de que estuvo repetidas veces acudiendo al mismo centro hospitalario, en distintas ocasiones durante casi un mes, en ninguna de sus visitas se le realizó una analítica completa ni se la derivó a un especialista médico.

Solo recibió tratamiento sintomático, señalan desde la asociación que han llevado su caso. Porque lo que ocurrió al mes siguiente fue que la mujer acabó falleciendo por un fallo multiorgánico.

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"Las altas precipitadas pueden costar la vida", recuerda Damián Vázquez

Días antes de eso, había vuelto a ir a urgencias por un mareo y caída consecuente. Descubrieron que tenía una proteína C reactiva (PCR) de 394, un valor extremadamente alto que apunta a una infección grave.

No obstante, los médicos que la atendieron la mandaron a casa con el diagnóstico de un simple golpe costal. Horas después, fruto del insoportable dolor, regresó en ambulancia y ya sí le detectaron la peritonitis generalizada.

Se le había originado por un endometrioma perforado. Aunque fue operada esa misma noche y dos días más tarde, finalmente murió dejando a su familia destrozada e indignada porque creen que la paciente debió recibir una adecuada atención médica.

"Este caso demuestra, una vez más, cómo la falta de pruebas diagnósticas básicas y las altas precipitadas en Urgencias pueden costar la vida de una persona en la plenitud de su edad adulta", recuerda Damián Vázquez.

"Se podría haber evitado con una simple analítica a tiempo", apunta el letrado

El letrado de 'El Defensor del Paciente' añade que "con una simple analítica a tiempo, ante cifras de PCR tan elevadas, esta muerte se podría haber evitado". Además, valora el acuerdo alcanzado para la indemnización.

"Va más allá de la cifra, pues supone el reconocimiento de que existió un anormal funcionamiento del servicio público sanitario, confirmando la relación de causalidad entre la asistencia prestada y el fallecimiento", explica.

Acerca igualmente del pacto extrajudicial, la asociación destaca que tiene un "valor especial", pues permite a las familias obtener una "reparación económica sin tener que esperar años a una sentencia" desde los tribunales.

"Constituye un precedente que visibiliza la importancia de la vigilancia y la exigencia de responsabilidades en el ámbito sanitario público, contribuyendo a que situaciones similares no se repitan en el futuro", concluye.