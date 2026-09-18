Puri Ruiz 18 SEP 2026 - 07:15h.

El exjugador del FC Barcelona y del Real Madrid continúa estrechamente vinculado al fútbol y también a España, donde pasa largas temporadas

Ronaldo Nazário vende el Cruzeiro y anticipa en rueda de prensa: “El Valladolid es el próximo”

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Los hinchas del deporte rey lo recordarán, porque ha sido una de sus grandes leyendas. Ronaldo Nazário, uno de los poquísimos jugadores que militaron en las filas del Barça y del Real Madrid, como Luis Enrique, se despidió del fútbol activo hace quince años, pero ha continuado vinculado casi todo este tiempo a la profesión que le hizo brillar. Desde entonces, su vida ha estado atravesada por momentos inolvidables y también dolorosos, tanto en lo personal. Así es el Ronaldo que ahora cumple medio siglo.

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Los baches de salud del icónico jugador

Precisamente dejar el fútbol profesional lo sumió en una depresión severa, de la que habló muchos años después. “Cuando decides dejar de jugar, sientes como si hubiera muerto alguien cercano”, contaba el pasado julio dentro del pódcast ‘Futebol Legends Talks’, en el que participó junto a otros futbolistas míticos. La razón fue el hipotiroidismo que le fue detectado algunos años antes, en 2006, que le hizo subir de peso y que fue, en última instancia, el que lo apartó del campo. Antes, vivió un verdadero rosario de lesiones que empujaron en la misma dirección que, asegura, le hicieron mejor persona.

La confesión es importante, además, porque su problema de salud mental sucedió en un momento en el que apenas se hablaba de esta, y cuando los futbolistas no contaban con ayuda psicológica ni espacios en los que poder expresarla. “En este periodo no había ninguna preocupación por la salud mental de los jugadores”, explicaba en 2022 a ‘El Tiempo’. Pero finalmente comenzó a darle un nuevo sentido a su vida y comenzó a ir a terapia en 2019. “Te das cuenta de que tienes otras cosas que hacer en la vida, puedes reinventarte”, explicaba en el mencionado espacio. Eso sí, reconoce que la idea de no volver a competir “se me quedó grabada”.

Su vínculo con España

Además de haber vivido en Barcelona y en Madrid cuando jugaba al fútbol, los lazos que unen al exfutbolista con nuestro país siguen siendo fuertes y numerosas. De hecho, hoy es considerado un puente cultural entre Brasil y España. Ha sido el presidente y máximo accionista del Real Valladolid entre 2018 y 2025. Durante ese tiempo, viajaba desde Madrid. Allí mantuvo una lujosa mansión en la exclusiva zona de La Moraleja, que en 2025 adquirió Sergio Ramos.

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Otro lugar que enamoró al brasileño es Ibiza. De hecho, es habitual que pase allí largas temporadas, sobre todo los veranos: es donde ha encontrado el remanso de paz que necesitaba y donde practica deportes como el golf o la pesca, además de pasear junto al mar. El pasado agosto fue uno de los privilegiados que vio desde la isla pitiusa el eclipse total de sol que recorrió parte de España, y fue el lugar elegido para celebrar su matrimonio, el cuarto, con Celina Locks.

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La familia de Ronaldo: orígenes humildes, cuatro matrimonios y cuatro hijos

Como gran parte de los futbolistas, Ronaldo Nazário nació y creció en Bento Ribeiro, un barrio de Río de Janeiro que, en aquellos años, estaba poblado por gente de clase humilde. Sônia, la madre, tenía trabajos precarios y temporales, y fue la que sacó adelante a sus tres hijos, Nélio, Ione y Ronaldo, ya que el padre, Nélio, abandonó a la familia.

Ronaldo se ha casado cuatro veces y tiene cuatro hijos: el primero, Ronald, de 26 años, lo tuvo con Milene Domingues, conocida en su época de futbolista como Ronaldinha y con quien estuvo casado; después nació Alexander, de 21 años, cuya paternidad fue reconocida en 2010 después de que la madre del joven, Michele Umezu, solicitara la prueba; las dos hijas pequeñas del exjugador son Maria Sophia, nacida en 2008, y Maria Alice, en 2010. Ambas son fruto de su relación con Bia Antony, su tercera mujer.

De futbolista a presidente de clubes de fútbol

Muchos jugadores de fútbol continúan vinculados al deporte que los hizo famosos como entrenadores; otros deciden optar a la presidencia de algún club. Es el caso de Ronaldo, que ha adquirido y presidido cuatro hasta la fecha. Además del Real Valladolid, y en paralelo, compró el 90% de las acciones del Cruceiro, el equipo en el que debutó. Fue en 2021, cuando el club brasileño estaba al borde de la quiebra, y asumió el control económico y deportivo. En 2024, cuando el Cruceiro se hubo estabilizado, vendió su parte. Antes, entre 2014 y 2016, cuando solo hacía tres años que había colgado las botas, fue copropietario del Fort Lauderdale Strikes estadounidense. Y, desde este mismo mes, ha adquirido junto a su excompañero en el Real Madrid, Roberto Carlos, el Inter de Limeira, un club brasileño de Tercera División.

Patrimonio e inversiones

Aunque vendió su casa en Madrid, Ronaldo continúa manteniendo su mansión en Ibiza. Su última adquisición ha sido un ático de lujo en Miami, lugar desde el que puede desplazarse con mayor facilidad a eventos deportivos como el US Open, donde lo hemos podido ver junto a Brad Pitt. En paralelo, ha invertido con fuerza en el sector del ‘senior living’ (viviendas para personas mayores) y cuenta con la socimi Mistral Iberia Real Estate, participada junto con sus socios Fernando Llorente y Juan Mata, también futbolistas, aunque solo Mata sigue en activo.