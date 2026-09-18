Manuel Pimentel Málaga, 18 SEP 2026 - 05:30h.

La aplicación, que ya alcanza los 6.000 usuarios, utiliza un algoritmo que estima la probabilidad de encontrar sitio para aparcar usando datos en tiempo real

Las zonas marcadas en verde indican una alta probabilidad de encontrar aparcamiento; el naranja una dificultad media y el rojo señala que es casi imposible aparcar en esa calle

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Además de los grandes atascos que se forman diariamente en las grandes ciudades, buscar aparcamiento es la otra gran pesadilla de los conductores, sobre todo en las capitales. Una pérdida diaria de tiempo que al año se traduce en horas perdidas y un malgasto de gasolina, dando vueltas buscando un hueco en el que estacionar.

Buena cuenta de ello se da en capitales como Córdoba, donde aparcar en hora punta es una odisea, o en ciudades tensionadas como Málaga, donde un grupo de emprendedores ha desarrollado una aplicación que ayuda a los conductores a encontrar sitio para aparcar.

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La herramienta, bautizada como 'Doobl' y desarrollada con una combinación de algoritmos, inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real, busca ahorrar a los usuarios ese cuarto de hora al día que se calcula inviertien los conductores malagueños en la búsqueda de aparcamiento.

Tecnología propia

"Una de las partes más relevantes es que usamos una tecnología propia para construir un modelo que nos permite entender que una zona es de alta densidad pero también cómo se comporta", explica Jaume Garcia, confundador de Dooble. Él es mallorquín, y el resto del equipo son malagueños.

La idea surgió porque ellos también han sufrido la odisea de dar vueltas con el coche: "Iniciamos todo esto porque tanto en Mallorca como en Málaga estábamos experimendo el problema de aparcar dando vueltas en zonas concretas. A raíz de ahí nace la historia de Double, queríamos poner una solución sencilla al ciudadano para resolver este problema".

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En Málaga, los puntos más complicados por su mayor densidad de vehículos son zonas como el centro de la ciudad y sus inmediaciones, Huelin, El Ejido o El Palo.

Mapa de colores

La aplicación utiliza un tecnología desarrollada por estos jóvenes empresarios que permite dibujar un mapa donde se indica mediante colores la probabilidad de encontrar aparcamiento según qué calles. También añade información adicional sobre las posibilidades de aparcamiento disponibles: gratuito, zona de estacionamiento regulado (ORA) o parkings privados de pago.

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"El algoritmo se encarga de determinar cómo respira cada calle, nosotros entendemos que las calles están vivas y que durante la mañana no se comportan igual que por la tarde o por la noche. Proporcionamos al usuario informacion de utilidad en momentos de incertidumbre para que puedan elegir en función de sus preferencias".

De este modo, usando un sistema visual parecido al de las aplicaciones de navegación por GPS, el conductor puede ver los diferentes colores como si fuera un semáforo. Las zonas marcadas en verde indican una alta probabilidad de encontrar aparcamiento; el naranja una dificultad media y el rojo señala que es casi imposible aparcar en esa calle. "Nosotros gestionamos probailidad, pero tenemos el dato muy trabajado", detalla Jaume.

Cuando un conductor necesita dejar el coche aparcado, la aplicación procesa en tiempo real la situación y señala en el mapa la ubicación más cercana al destino para aparcar, priorizando las zonas gratuitas. Además sugiere la mejor opción, y es que a veces compensa dejar el coche un poco más lejos y caminar pocos minutos que intentar aparcar en la puerta. Una vez seleccionado el punto donde se desea dejar el coche, Doobl remite a la aplicación de navegación por GPS preferida del conductor para que complete su trayecto.

6.000 usuarios

La aplicación entró en funcionamiento hace un mes y ya supera los 6.000 usuarios en todo el territorio español. "Los usuarios nos escriben para darnos la enhorabuena", asegura Jaume. Según él, esta buena acogida se debe a que "nadie hasta la fecha estaba respondiendo a una pregunta como, ¿dónde aparco? La clave está en que atacamos un problema que sabemos que tiene todo el mundo".

Actualmente, Dooble se enfoca en Málaga y Palma de Mallorca, pero su siguiente reto es claro: extender la solución a nivel nacional.

De cara al futuro, Doobl trabaja ya en nuevos pasos: integrar la reserva de plazas en parkings y el pago automático en barrera. Además, la compañía desarrolla una línea dirigida a instituciones, ayuntamientos y operadores de movilidad, a los que ofrece sus análisis de datos sobre la movilidad de las ciudades en tiempo real.