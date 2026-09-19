Iván Sevilla 19 SEP 2026 - 06:30h.

"Solo quería hacer un viaje así porque la vida pasa rápido... no hay ningún otro motivo concreto", nos confiesa Alberto Ramírez

Tras partir desde el norte de Noruega, está atravesando Europa con su bicicleta, una tienda de campaña y otros útiles

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GranadaAlberto Ramírez Morales está llevando a cabo una valiente aventura "en modo supervivencia" y totalmente en solitario al viajar del Ártico a Granada en bicicleta, atravesando diferentes países europeos.

Su expedición comenzó la penúltima semana de julio en el pueblo de Herøy, al norte de Noruega. Abandonó ese archipiélago en el pequeño barco que había estado utilizando para navegar por las frías aguas árticas.

En un primer vídeo que compartió en sus redes sociales el 21 de julio, informó de que cerraba su etapa allí para iniciar su apasionante recorrido de regreso a su localidad natal, Guadix.

Antes, en junio, ya había comunicado a sus seguidores que iba a pasar por "Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España y quizás Portugal". "El plan es que no hay plan", decía incluso.

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"Quería hacer un viaje así, el tiempo pasa rápido...", nos confiesa Alberto

Mientras continúa su ruta con su bicicleta, una tienda de campaña y otros útiles, en conversación con Informativos Telecinco cuando iba por el municipio alemán de Lehrte, nos desveló qué le llevó a emprender el intrépido viaje.

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"Me di cuenta de que el tiempo se pasa rápido y esto era algo que quería hacer yo en mi vida. Ahora que tengo el tiempo, el dinero y la juventud, con las ganas de ir hacia delante... era el momento", nos explicó.

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"Solo quería hacer un viaje así, no hay ningún otro motivo concreto. Se cuadró y en dos horas lo tenía decidido. Poco después salí a empezar la aventura", nos reiteró Alberto Ramírez.

Desde que comenzó a pedalear ha ido publicando en sus redes sociales lo que le depara el día a día, grabando lo que hace, los paisajes que ve y las diferentes situaciones que experimenta casi desde que se levanta hasta que se acuesta.

"Quiero demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz", asegura

Anima a todos los que quieran ver cómo va su camino a que lo sigan tanto en Instagram como en TikTok o YouTube. Su perfil es @de_guadix y, tras más de medio centenar de vídeos compartidos ya, continúa mostrando su viaje.

Según asegura el propio Alberto Ramírez en una recaudación de fondos que lanzó en agosto en la plataforma GoFundMe, "lo hago en modo supervivencia para poner en práctica conocimientos teóricos que tenía".

"Y también para demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz de hacer si me lo propongo", añade el joven granadino de 25 años que justificó esa campaña de donativos así: "Esto es para que pueda dormir en una cama de vez en cuando".

Hasta el momento, ha ido alternando sus noches de descanso al aire libre (dentro de su tienda de campaña verde) con otras en habitaciones alquiladas como hostales. Él se define como "imprevisible" y un "viajero auténtico".

"La misión es llegar para Navidad", nos avanza Alberto

Además de ir enseñando lo que más le va llamando la atención durante sus experiencias diarias, el aventurero andaluz no se esconde detrás de la cámara y explica también si se topa con algún problema o contratiempo.

"Tengo frío y he dormido mal, en un banco, ayer se me perdió la caña de pescar y una botella de agua", admitió en una de sus crónicas publicada el 15 de agosto. En cualquier caso, Alberto no pierde ni la energía ni la alegría.

Espontáneo y natural en los relatos que cuenta, tiene previsto estar en su destino final en diciembre, como ha adelantado a Informativos Telecinco: "La misión principal es llegar para Navidad, aunque la festejo en La Carolina, en un pueblo de Jaén".

Ya "para Nochevieja" sí que espera estar en su localidad natal, Guadix, para celebrar con su gente no solo el nuevo año, sino también la hazaña que espera lograr tras haber recorrido miles de kilómetros a pedaladas.