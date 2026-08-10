Manuel Pimentel Jaén, 10 AGO 2026 - 11:16h.

La Cofradía de la Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete ha sufrido el robo de unas joyas del ajuar, valoradas en unos 13.000 euros

El sospechoso del hurto ha sido detenido y se han recuperado parte del botín, pero falta la pieza más importante para los devotos

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El séptimo mandamiento lo dice bien claro: "No robarás". Pero esto no ha evitado el robo que ha sufrido la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete, en Jaén. Los devotos han vivido horas de máxima preocupación tras la desaparición de varias de las joyas que portaba la imagen de la patrona de esta localidad jiennense y que estaban en la iglesia en el momento en el que se produjeron los hechos.

Según han informado desde la cofradía, “únicamente” se llevaron "algunas piezas", valoradas en unos 13.000 euros, aunque ni la imagen de la Virgen ni la del Niño Jesús habíann sufrido “daño alguno”.

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Un incidente que rápidamente fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Local y que ha dejado conmocionados tanto a la Hermandad como a los fieles ante la sospecha de que el ladrón pudiera ser un vecino del municipio.

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Robo perpetrado en la iglesia

El suceso tuvo lugar durante la mañana del pasado jueves 6 de agosto en la Iglesia del Carmen de Alcaudete. El presunto autor habría aprovechado un descuido de los responsables del templo y de los feligreses para sustraer diversas joyas pertenecientes al ajuar de la imagen.

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Tras recibir la denuncia, los agentes de la Guardia Civil en coordinación con la policía pudieron averiguar la identidad del presunto ladrón gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la iglesia: un hombre de 46 años que ha sido detenido apenas 24 horas después.

El sospechoso fue localizado deambulando en una calle del centro del municipio jienense de Martos, a unos 25 kilómetros del lugar del robo, y llevaba consigo el botín en el momento de su detención. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, que ha continuado con las diligencias de la investigación, para su posterior puesta a disposición judicial.

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Recuperan todas las joyas menos la más simbólica

Gracias a la rápida intervención de los agentes, han podido ser recuperadas las joyas de mayor valor material y económico. Sin embargo, desde la cofradía han lamentado que una de las piezas más importantes por su valor sentimental y devocional aún permanece en paradero desconocido.

Se trata de “un pequeño borreguito que portaba el Niño Jesús”, una pieza con escaso valor ecónomico pero de gran significado para los fieles.

Precisamente por su fragilidad y falta de valor material, los responsables de la hermandad temen que esta simbóliza pieza haya podido ser desechada por el ladrón: “Su ausencia ha sido la que mayor emoción y pesar ha suscitado entre muchos devotos”, explican.

Rezan por el ladrón

Tras la detención y recuperación de gran parte de las joyas robadas del ajuar, desde la organización religiosa han asegurado que han sido unas horas "especialmente dolorosas".

Asimsmo, han agradecido públicamente a la Guardia Civil y a la Policía Local de Alcaudete, "por la extraordinaria rapidez" en su labor y han expresado su "gratitud hacia cuantos han trabajado con tanta eficacia para que aquello que nos fue arrebatado pueda regresar nuevamente a su lugar”. Además, en la nota, han pedido una oración para el ladrón para "que lo mueva al arrepentimiento".