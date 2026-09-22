Descubren uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía en Antequera, Málaga

El teatro romano se encuentra en la ciudad romana de Singilia Barba

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El teatro romano ha sido descubierto en una de las primeras intervenciones realizadas en el yacimiento tras el regreso de la investigación arqueológica a la ciudad romana de Singilia Barba después de 35 años. Su excepcional estado de conservación ha superado las expectativas del equipo científico ya que los sillares del graderío medio que se ha revelado en estas excavaciones se encuentran en mejor estado de lo que suelen estar este tipo de hallazgos.

Habitualmente, los sectores superiores de los teatros romanos presentan un mayor deterioro que otras partes de las construcciones debido a derrumbes, expolio y reutilización de los materiales. La investigación realizada en el yacimiento de Singilia Barba, en Antequera, Málaga, acoge uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía. Este tiene unas dimensiones de unos 52 metros de diámetro, lo que revela que el yacimiento arqueológico todavía tiene un gran potencial.

El hallazgo se enmarca dentro de un proyecto de investigación autorizado por la Junta de Andalucía y financiada en el marco del proyecto 'Redescubriendo Singilia Barba: entre la geoarqueología y la caracterización de la cultura material' junto con la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense. Nuevas campañas de excavación revelarán de manera más precisa la configuración, cronología y evolución del teatro.

La ciudad romana de Singilia Barba se encuentra a apenas siete kilómetros al noroeste de Antequera en el actual Cortijo del Castillón junto al río Guadalhorce. Este emplazamiento se encuentra en una zona estratégica especialmente relevante en la Antigüedad. El origen se atribuye al pueblo prerromano de los Túrdulos y su existencia está documentada desde el siglo III antes de Cristo y pronto se integró en la órbita romana.

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Los trabajos han sido dirigidos por Manuel Romero Pérez y los investigadores complutenses Sergio España Chamorro, del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Luis Romero Novella, especializado en arqueología e Historia Antigua, y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera.