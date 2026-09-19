Manuel Pimentel Almería, 19 SEP 2026 - 20:00h.

Los participantes seleccionados podrán participar en las tareas de desenterramiento, clasificación y documentación gráfica de los objetos encontrados

Hallan en el convento de Santa Clara, en Pontevedra, un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán: buscan a la monja fraile

Compartir







Participar en la excavación de un yacimiento arqueológico puede parecer una tarea reservada a especialistas y arqueólogos, pero en realidad está al alcance de las manos de todos.

El yacimiento prehistórico de Los Millares, situado en Santa Fe de Mondújar (Almería), abre en octubre una nueva campaña de excavaciones en la que cualquier persona interesada podrá participar en los trabajos arqueológicos y formar parte del equipo de investigación.

La convocatoria está impulsada por el Ayuntamiento de Almería y forma parte de un proyecto llevado a cabo por el departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, que busca voluntarios que deseen participar en los trabajos de campo.

Trabajos de arqueología

El objetivo de esta iniciativa es profundizar en el conocimiento sobre la evolución y la organización de una de las sociedades más antiguas y complejas del Mediterráneo Occidental. Las tareas se desarrollarán durante varias horas al aire libre con la precisión y el esfuerzo que requiere una excavación de estas características.

PUEDE INTERESARTE Astrónomos españoles descubren un nuevo sistema planetario con un mundo potencialmente habitable y otro de lava

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los voluntarios que se involucren en la campaña podrán realizar diferentes tareas, como desenterrar progresivamente las capas de tierra bajo los mandos del equipo de arqueólogos, que verificarán con precisión a qué nivel de profundidad van apareciendo los restos que se vayan encontrando.

Otra de las funciones será limpiar y clasificar los objetos recuperados como cerámicas, objetos de metal o herramientas de piedra y hueso. Los participantes podrán también intervenir en la documentación fotográfica de los descubrimientos y en el cribado de la tierra para encontrar piezas pequeñas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Referente europeo

El yacimiento de Los Millares es considerado uno de los asentamientos de la Edad del Cobre más importantes de Europa. Su organización espacial demuestra una gran complejidad funcional para el que fue su momento de ocupación hace unos 5.000 años, con una población de más de mil personas, que se asentaron en torno a una necrópolis ahora en ruinas.

Sus habitantes levantaron cuatro líneas de murallas concéntricas y hasta 13 fortines repartidos por el territorio, un sistema defensivo sin parangón en la Europa de su tiempo. La necrópolis, localizada a las afueras del poblado, tiene una extensión de 13 hectáreas y se compone por unas 80 tumbas colectivas, donde enterraban a sus seres queridos junto a ajuares de armas, cerámicas y adornos llegados desde muy lejos.

Quienes deseen unirse a esta experiencia arqueológica pueden enviar su currículum al dirección de correo eléctronico doradoalejos@ugr.es. Las personas seleccionadas dispondrán de alojamiento y manutención durante su estancia en la campaña.