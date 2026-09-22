Muere el hombre de 78 años herido con quemaduras en el incendio de Benahavís en Málaga

El hombre, herido al intentar apagar el fuego, ha muerto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla diez días después.

Tres heridos, entre ellos un bombero, en los trabajos de extinción del incendio en Benahavís, Málaga: desalojada una urbanización

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El hombre de 78 años que resultó herido de gravedad con quemaduras en el incendio que se produjo en Benahavís (Málaga) hace diez días ha fallecido este martes. Este hombre, herido al intentar apagar el fuego, ha muerto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

La víctima sufrió quemaduras entre el 30 y el 35 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta este centro sanitario de la capital andaluza, que cuenta con una unidad de grandes quemados.

Al parecer, este hombre intentó apagar el fuego cuando se acercaba a su vivienda, mientras que su familia sí abandonó el lugar. En este mismo incendio hubo otros dos heridos, aunque de menor gravedad, ya que una persona tuvo que ser atendida por inhalación leve de humo, pero fue dada de alta en el lugar, y un bombero forestal sufrió un traumatismo tras una caída.

El fuego, que se declaró el 13 de septiembre y no fue extinguido oficialmente hasta este lunes, quemó más de 300 hectáreas y, por su cercanía al núcleo urbano, conllevó el confinamiento de 9.500 habitantes desde el domingo hasta el lunes. Además, se desalojó a medio centenar de vecinos de dos urbanizaciones, ya que las llamas llegaron casi hasta las viviendas.