El hombre hallado muerto en el Guadiana de Mérida vivía cerca de la zona en una tienda de campaña

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias a la espera de los resultados de la autopsia

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La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de un varón flotando en el río Guadiana, dos kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida. A las 12.12 horas de esta mañana, un ciudadano que paseaba por la ordilla del río vio el cuerpo sin vida de una persona en las aguas del río y avisó a los cuerpos de seguridad, según informa El Periódico de Extremadura.

El Equipo de Policía Judicial de la Benemérita se ha hecho cargo de las pesquisas para reconstruir lo sucedido y determinar cómo terminó el hombre en el río.

La autopsia está prevista para este martes a primera hora y deberá aportar los primeros datos objetivos sobre la causa del fallecimiento. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias a la espera de los resultados de la autopsia y del resto de comprobaciones que permitan aclarar el suceso.