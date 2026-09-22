El refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales de noche y 90 de día.

La historia de Youssef, un niño de 11 años que duerme en las calles de Ceuta mientras espera ser atendido

Compartir







El Gobierno ha reforzado desde este martes el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliarán sus servicios desde la noche de este martes.

En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo.

Interior duplicará la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza.

PUEDE INTERESARTE Calma en la frontera con Marruecos ante la amenaza de un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

El dispositivo extraordinario se activa después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla. La convocatoria fijada para este miércoles coincide además con una jornada electoral en Marruecos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ya avanzó este lunes durante su visita a Ceuta que el Gobierno mantiene una "vigilancia constante" sobre este tipo de alertas y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado analizan de forma continua toda la información disponible para determinar el alcance real de la amenaza.

Durante su comparecencia, el titular de Interior explicó que España trabaja de manera coordinada con servicios de inteligencia nacionales e internacionales, así como con las autoridades marroquíes y organismos europeos, para valorar la credibilidad de los mensajes que circulan en internet.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El ministro recordó además que el Gobierno ya había desplegado con carácter preventivo tres pelotones extraordinarios de GRS tanto en Ceuta como en Melilla para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en las fronteras de ambas ciudades autónomas.