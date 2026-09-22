Claudia Barraso 22 SEP 2026 - 19:01h.

Julio González, jefe de fotografía en el medio gaditano desde 1999, ha fallecido por causas naturales en su casa

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Julio González, jefe de Fotografía del ‘Diario de Cádiz’ ha fallecido en su domicilio por causas naturales según ha podido confirmar el medio en el que trabajaba desde hace tanto tiempo.

Natural de Cádiz, con 60 años ha sido el referente de muchos fotógrafos de la zona y muchos han sido los que han aprendido de sus conocimientos y de su manera de ver el mundo. Con su pérdida, deja rota a su mujer y a sus dos hijas. La familia no ha confirmado el motivo del fallecimiento, aunque podría tratarse de causas naturales. El medio gaditano ha reconocido estar consternado al saber la triste noticia de la muerte del que fue jefe de fotografía desde 1999.

Era muy conocido en la ciudad, no solo por su profesión, sino también por ser un gran vecino que hacía ver los rincones más increíbles de diferentes partes de la provincia con otra perspectiva. El alcalde de la ciudad, según ha reconocido el mismo medio, se ha presentado en la redacción para dar el pésame a todos sus compañeros.

El homenaje de sus compañeros y amigos

Además, también ha querido rendir un pequeño homenaje a su amigo con unas emotivas palabras que ha compartido con todos los que eran sus compañeros de profesión. Era tal su reconocimiento que, hasta la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha expresado su pésame a todos aquellos que se encuentran en estado de shock todavía al conocer el repentino fallecimiento.

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No solo era una persona muy reconocida por su bondad y amabilidad como vecino, sino que todos los que conocían también apreciaban su arte, la manera que tenía de ver el mundo y saber retratarlo así en cada una de sus fotografías. En redes sociales publicaba muchas verdaderas obras de arte que capturó en momentos especiales de la provincia.