Manuel Pimentel Cádiz, 22 SEP 2026 - 05:30h.

Varios colegios de educación primaria y secundaria siguen sin personal para el servicio del comedor escolar días después del haber empezado las clases

Los padres y madres de los alumnos critican que se haya contratado un catering: afirman que a los niños no comen igual y que se quedan con hambre

Compartir







El inicio del nuevo curso escolar está dejando varios frentes abiertos en Andalucía. Mientras en la provincia de Jaén la falta de autobuses ha dejado a más de 1.600 alumnos sin transporte escolar, en Cádiz y en otros puntos de la comunidad hay comedores escolares sin cocineros varios días después de empezar el curso.

Uno de entre tantos ejemplos en la provincia es el CEIP Mediterráneo de Algeciras, que lleva desde el 11 de septiembre, cuando arrancaron sus clases, sirviendo comida de catering ante la falta de una plantilla estable para guisar en los propios fogones del colegio.

PUEDE INTERESARTE Una rata de grandes dimensiones entra en una habitación del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y salta encima de un paciente de cardiología

Menú de baja calidad

Las familias denuncian que la sustitución de una comida casera y de calidad por un servicio externo es algo cada vez más habitual en los centros gestionados por la Junta. Y los padres lo notan tanto en la calidad del plato que comen sus hijos como en el hambre que siguen teniendo a veces cuando vuelven del cole.

"Los niños dicen que la comida está sosa, al mío lo que más le gusta es el pan", critica una usuaria del servicio. "Algunos se quedan con hambre porque la comida está tan mala que no se la comen", asegura la madre de otro alumno.

PUEDE INTERESARTE Dormir en un hotel con aire indiano y cenar bogavante en O Grove

El del Algeciras no es un caso aislado. En otros punto de Cádiz, como en Vejer, los comedores del CEIP Los Molinos y el CEIP Nuestra Señora de la Oliva llevan días sin cocineros que elaboren los menús de los alumnos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Catering pagado por el centro

La situación, que afecta tanto a los propios niños como a las familias que depende de este servicio de concilación, ha llevado al Ampa del colegio Los Molinos a denunciar abiertamente. "Ha empezado el curso y no han mandado el personal de cocina y nos dicen que tienen que volver a abrir una bolsa de empleo", afirma la presidenta.

La solución que les han ofrecido es la misma: el centro educativo ha tenido que contratar un catering que paga con sus propios fondos hasta que la Junta les reembolse el dinero del servicio externo. "Lo que nos han ofrecido es un parche", aseguran desde el Ampa, que espera tener el personal de cocina cuanto antes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Utensilios de plástico

Y es el que problema no es solo el servicio de cocina, ya que un comedor escolar no solo necesita cocineros, sino que implica también recoger y limpiar para ponerlo a punto. Mientras, van tirando con platos y cubiertos de plástico.

El CEIP Nuestra Señora de la Oliva ofrecía por primera vez el servicio de comedor escolar este curso tras unas obras de habilitación llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Se había creado un espacio para habilitar el comedor, pero de momento no ha podido entrar en funcionamiento al no haberse aportado el equipamiento de cocina ni el personal necesario.

El Ayuntamiento de Vejer ya ha trasladado por carta su preocupación al delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, sin que hasta la fecha, aseguran, la administración autonómica se haya pronunciado al respecto.