Raquel Noya Ourense, 19 SEP 2026 - 11:00h.

La CIG-Saúde denuncia la presencia continuada de murciélagos en distintas plantas del centro de salud de Verín, Ourense

Los sanitarios reclaman medidas ante la aparición de ejemplares, vivos y muertos, en consultas, baños y zonas de tránsito

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Un murciélago volando por una consulta, otro muerto entre la ropa de un profesional y nuevos ejemplares apareciendo en distintas plantas. Es la situación que, según denuncia la CIG-Saúde de Ourense, se está viviendo en el Centro de Saúde de Verín, donde la presencia de estos animales se ha convertido en un problema para trabajadores y usuarios.

El sindicato ha llevado la denuncia también a la red social X, donde alerta de la situación y reclama al Sergas que adopte medidas para garantizar la seguridad en el centro sanitario. La organización sostiene que los avisos a los servicios de prevención se han sucedido durante las últimas semanas sin que, a su juicio, se haya puesto en marcha una solución definitiva.

El primer ejemplar muerto se habría localizado en el edificio ya en el pasado mes de julio. En aquel momento, según explica la CIG-Saúde, los trabajadores pensaron que podía tratarse de un animal que había entrado accidentalmente por una ventana. La situación cambió a partir del 1 de septiembre, cuando un facultativo encontró un murciélago volando dentro de su consulta y otro en una bata que tenía colgada.

Desde entonces, los avistamientos, según recoge el Diario do Támega, se han sucedido. Se han localizado ejemplares muertos en un baño de la primera planta y en dependencias de la segunda, mientras que otros han sido vistos volando por el edificio. Según el sindicato, incluso se han observado murciélagos en las inmediaciones de la recepción al abrir el centro.

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También alertan de la presencia de excrementos

La preocupación de los trabajadores no se limita a la presencia de los animales. La CIG-Saúde denuncia también la aparición de excrementos en diferentes dependencias y reclama que se determine el alcance de la situación y se establezca un protocolo específico de limpieza.

El sindicato sostiene que el personal de limpieza está actuando con los medios habituales y reclama medidas especializadas para abordar la incidencia. Considera que la situación puede afectar tanto a los profesionales como a los pacientes que utilizan diariamente el centro.

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La organización asegura que trasladó sus quejas a Prevención de Riesgos Laborales y a la dirección de Atención Primaria del área sanitaria de Ourense. Tras estas comunicaciones, técnicos de Medio Ambiente acudieron al centro para comprobar la situación.

El Sergas asegura que ya ha activado el procedimiento

Frente a las críticas sindicales, el Servizo Galego de Saúde sostiene que sí se han puesto en marcha actuaciones. Según explica la Administración autonómica, sus técnicos de mantenimiento acudieron al centro para evaluar el problema y trasladaron instrucciones preventivas al personal y a la empresa encargada de la limpieza. También se dio aviso al servicio de Medicina Preventiva.

El Sergas señala además que los murciélagos son una especie protegida, por lo que se solicitaron instrucciones a la autoridad competente de la Consellería de Medio Ambiente. Técnicos de este departamento visitaron el centro el pasado 11 de septiembre, según recoge la misma cabecera local.

La Administración explica que el procedimiento previsto pasa por obtener autorización para realizar una exclusión unidireccional de los animales fuera de los periodos sensibles y, posteriormente, sellar los puntos por los que acceden al edificio. Estas actuaciones deben ser realizadas por profesionales especializados en fauna protegida.