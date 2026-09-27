Manuel Pimentel Granada, 27 SEP 2026 - 07:30h.

La empresa que cubría la ruta entre la pedanía de Alfornón y Sorvilán, donde están las aulas, ha desistido de presetar el servicio por las condiciones económicas

La Junta de Andalucía contratará un taxi que desplazará a las menores al colegio, pero la medida no les convence porque perderán media hora de clase

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Dos semanas después del inicio del curso escolar en Sorvilán, un municipio de Granada de 500 habitantes, Valentina y Thalía, dos niñas de la pedanía vecina de Alfornón siguen siguen sin poder ir al cole porque no tienen autobús.

Al igual que en la provincia de Jaén, donde la falta de transporte escolar dejó colgados a más de 1.600 alumnos, en esta localidad granadina, la licitación para cubrir la ruta entre Alfornón y Sorvilán, separadas por unos 15 kilómetros, quedó desierta porque ninguna empresa se interesó en cubrirla por la "baja rentabilidad".

'Encerrada' en casa

Valentina tiene cinco años y su madre ha tenido que paralizar su trabajo como recogedora de almendras en el campo para quedarse en casa con la pequeña. No tiene forma de ir a clase porque su madre no dispone de coche y no hay autobús a pesar de que la madre solicitara el transporte escolar en mayo.

Mientras sus amigos de tercero de infantil están en clase, ella está 'encerrada' en su casa viendo la televisión o haciendo dibujos, al cuidado de su madre, quien reclama una solución inmediata insitiendo en que la escolarización es obligatoria. "Nuestro único medio era el autobús escolar y si nos lo quitan, ¿cómo llevo a mi hija al cole?", lamenta.

30 kilómetros diarios

Su vecina Thalía, de tres años, sí ha podido empezar primero de Infantil, pero a un precio familiar alto. Su padre la lleva y recoge cada día en coche, con el gasto que implica hacer 30 kilómetros diarios y más con la imparable subida del precio de los combustibles.

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Un problema al que se añade la pérdida de ingresos de la familia, ya que su madre tuvo que dejar su empleo de ayuda a domicilio para atender a un bebé de diez meses. Al haber renunciado voluntariamente, no recibe prestación por desempleo, y a la pérdida de ingresos se añade el gasto de combustible.

La Junta contratará un taxi

Después de que el colegio y el Ayuntamiento de Sorvilán enviaran escritos a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía para buscar una solución, esta ha llegado en forma de taxi.

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La Delegación de Educación en Granada asegura que se encuentra en proceso de la contratación de un taxi que está previsto que "en los próximos días” se encargue de llevar a estas dos alumnas de Alfornón al aula rural que pertenece al colegio público Sánchez Mariscal de La Mamola. El taxi recogerá a las niñas por la mañana para llevarlas al colegio y las desplazará de vuelta a Alforfón por las tarde.

La solución no convence

Pero la medida no convence a las familias ya que, según explican, el mismo taxi tendría que atender también a estudiantes de Secundaria que se desplazan al IES La Contraviesa. Esto obligaría a modificar los horarios: por la mañana, primero irían los alumnos del instituto y después las niñas y al mediodía, el recorrido sería a la inversa.

Como resultado, Valentina y Thalía podrían llegar media hora tarde y salir media hora antes del colegio. Algo que estas madres consideran inaceptable porque las menores perderán media hora de clase.

Por eso, reclaman que se implemente un sistema que garantice el transporte durante toda la jornada y sin alterar el horario escolar. Por otro lado, las familias temen que el problema se agrave cuando las niñas pasen a Primaria.

Mientas Valentina y Thalía siguen perdiendo días de clase en el inicio del curso a la espera de que el taxi entre en servicio, las familias continúan reclamando a la Administración educativa un servicio de transporte escolar estable, pensado para las menores y que no interfiera con la jornada escolar.