Manuel Pimentel Sevilla, 05 OCT 2026 - 19:30h.

El árbol presentaba siete perforaciones realizadas con un taladro por las que habían introducido productos químicos herbicidas para destruir el ejemplar

El informe de los técnicos del Ayuntamiento sugiere que los daños fueron provocados por un jardinero que habría sido "contratado por algún vecino"

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No han parado de inyectarle y verterle productos químicos y herbicidas hasta que lo han terminado de matar. La víctima es una encina de grandes dimensiones que estaba ubicada en la Plaza de Cuba de Sevilla, en el distrito de los Remedios, y que el Ayuntamiento no ha tenido más remedio que proceder a su tala tras comprobarse la muerte definitiva del árbol.

Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando la empresa mantenedora del arbolado detectó que el ejemplar de 'Quercus ilex ID2' estaba sufriendo un decaimiento significativo y repentino en su vitalidad, por lo que abrieron un expediente por los actos de vandalismo que estaba sufriendo.

Perforado con un taladro y envenenado

Según consta en el informe de inspección, el árbol presentaba siete perforaciones de unos 0,5 centímetros de díametro en la zona de la base y los especialistas comprobaron que "están inyectando algún tipo de producto químico herbicida".

Las perforaciones habían sido realizadas con algún tipo de taladro con broca de medio centímetro de diámetro para, después, introducirle el veneno a través de esos agujeros en el tronco.

Según consta en el informe de incidencia, el ataque "previsiblemente" fuera llevado a cabo por alguien que se dedique al sector de la jardinería o la agricultura y que tenía acceso a dichos productos y herramientas.

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"Contratado por un vecino"

En el mismo expediente abierto por el Ayuntamiento se reflejan las sospechas de que el responsable de los daños a la encina podría ser "alguien contratado por algún vecino del edificio con el que interfiere el ejemplar".

Las sospechas del sabotaje se deducen a raíz de que, en marzo de 2026 se habían recibido reitradas peticiones de residentes del edificio ubicado en el número 9 de la Plaza de San Cuba pidiendo la poda del árbol por tener ramas en contacto con el inmueble. No obstante, el ejemplar cumplía con la normativa vigente al situarse a dos metros del edificio colindante.

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El vertido continuado de estos productos ocasionó el secado del follaje, un chancro basal y el deterioro del sistema radicular. Esta pérdida de sustentación, junto con una inclinación de 25 grados había perjudicado seriamente a la estabilidad estructural del árbol, elevando el riesgo de terminara desquebrajándose y desplomándose.

"Yo creo que ha sido alguien que le molestaba porque esos árboles de la calle están cerca de los balcones y eso lo que han hecho es asesinarlo", dice un vecino de un comercio de la zona.

Por su parte, la Cuarta Teniente de Alcalde de Sevilla, Evelia Rincón, ha asegurado que, después de haber estado monitorizando a la encina desde 2025 tras comprobar los daños, habían intentado sacarla adelante aunque al final se ha secado. Por este motivo, este jueves han procedido al apeo del ejemplar, considerado de gran valor ambiental en los Remedios.

"En la base del tronco se ven restos del producto utilizado para dañarla. Si es posible retirar el tocón y el aparcamiento que se encuentra debajo lo permite, procederemos a una nueva plantación", ha afirmado.