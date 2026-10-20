Manuel Pimentel Málaga, 20 OCT 2026 - 07:30h.

Los vecinos achacan los ruidos y daños en sus viviendas a las obras para construir un complejo turístico en el Monte de San Telmo

El grupo municipal socialista pide revisar las licencias y alertan del riesgo de desprendimiento y problemas de movilidad en el barrio

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"Se están comiendo el monte", denuncia Paqui, una vecina que sufre en primera persona las supuestas consecuencias de unas obras en el Monte de San Telmo, en Málaga. Desde su patio puede ver cómo las excavadoras avanzan en los trabajos para levantar una treintena de apartamentos turíscos y un parking, y que, según denuncian los residentes de la calle Torre de San Telmo, están provocando ruidos, temblores y desprendimientos.

Su chalé presenta multitud de grietas y puertas desencajadas que ya no se pueden cerrar. A ello, se suma la inundación que las últimas lluvias torrenciales ocurridas en Málaga han provocado en su garaje porque el agua ha entrado entre los ladrillos desplazados por los movimientos del terreno. A sus 74 años, Paqui está teniendo que lidiar con las compañías de seguros para reparar los daños en su vivienda.

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"El seguro responsabiliza a las obras, la empresa que las lleva a cabo le echa la culpa a una subcontrata, y la subcontrata a otra subcontrata. Se pasan la pelota de unos a otros", asegura esta afectada a 'Informativos Telecinco'. En los últimos meses ha contactado con varias empresas de reparaciones pero uno de los albañiles le explicó que aunque se lo arreglaran, dentro de cuatro o cinco meses las grietas volverán.

"Un terremoto constante"

Marcos también achaca los daños de su casa a la proximidad de las obras. "Son como un terremoto constante", afirma. Su garaje también ha sufrido anegaciones, algo que nunca le había ocurrido aún con lluvias más fuertes de otros años y denuncia que el suelo de la terraza se le está viniendo abajo poco a poco.

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Más allá de los despefectos en sus casas, estos vecinos denuncian que también se han talado árboles y cipreses: "han arrasado con toda la masa verde que había", lamenta Paqui. Además, tienen miedo de que haya más lluvias torrenciales y que el montículo de tierra que se encuentran ladera a arriba de sus casas termine por caer encima de ellos. Las piedras y la arena se encuentran en la parcela donde se están haciendo perforaciones del monte, donde irían los 31 apartamentos turísticos.

Además, critican el trasiego de vehículos de gran tonelaje que transportan restos de obra por un carril de servicio estrecho, mientras que las perforaciones en la montaña aneja aseguran ponen las viviendas "en peligro de colapso".

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Piden revisar la licencia

A raíz de estas denuncias el grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que revise la licencia de lo que consideran es "una obra salvaje" que, además de causar "graves daños", "se está cargando la calidad de vida del entorno".

El portavoz del PSOE en la ciudad, Mariano Ruiz Araujo ha lamentado que el Ayuntamiento haya preparado "un final dramático" haciendo que las calles de este barrio "se conviertan en pasillos de hotel y sus casas, en habitaciones".

Según asegura Ruiz Araujo, el entorno cuenta con un plan de protección que debería haber garantizado la conservación de sus carriles, calles e incluso de sus pequeños bosques que "han sido eliminados" por culpa de una construcción que, asegura, va a seguir masificando este entorno con "un turismo de masas que está más que superado" en estos momentos.

Polvo y miedo a accidentes

Por su parte, la concejala socialista Lorena Doña ha advertido de que los vecindad se encuentra "desesperada" ante una serie de problemas que están provocando situaciones "más que incómodas e inclusive insalubres".

Doña ha señalado especialmente los riesgos derivados de los trabajos de desmonte y de “cómo se está picando piedra en el monte, lo que levanta una gran cantidad de polvo” y está provocando la aparición de grietas en las viviendas colindantes. "Los vecinos y vecinas están temiendo seriamente por las infraestructuras de sus propias viviendas e incluso de poder tener algún tipo de accidente", ha alertado.