Manuel Pimentel Jaén, 20 OCT 2026 - 04:30h.

El Ayuntamiento y la Junta investigan conjuntamente el foco de los malos olores que sufre en pueblo desde hace meses

El plan establece inspecciones y vigilancia nocturnas, mientras los vecinos achacan los 'despojos cárnicos' como posible fuente de estos olores putrefactos

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El Ayuntamiento de Bailén, Jaén, y la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía investigan conjuntamente qué puede estar detrás de los episodios de malos olores que viene sufriendo el municipio desde hace meses. Los vecinos lo describen como un olor a podrido que inunda las calles del pueblo y que incluso penetra hasta en sus casas.

El problema se lleva arrastrando desde antes del verano y en los meses de más calor fue a peor, generando todo tipo de especulaciones entre los vecinos que se encuentran desesperados: "No te puedes ni salir a la terraza", comenta uno de ellos a través de las redes sociales.

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Posibles causas

El pasado mes de junio, el alcalde del municipio jienense Luis Mariano Camacho apuntaba hacia una fábrica de fertilizantes como el posible causante de los desagradables olores: "Todos imaginamos de dónde vienen, pero las competencias municipales no llegan a más", afirmaba.

Desde Izquierda Unida señalaban hacia otro lado, indicando que la procedendia de "este olor putrefacto y nauseabundo" estaba siendo originado por la descomposición de despojos cárnicos de distintas empresas depositadas en el pueblo. En este sentido se pronuncian también algunos bailenenses: "Será por el deshecho de pollos que hay por ahí".

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Sin embargo, la fuente de estas molestias que llevan meses procupando a los vecinos sigue sin esclarecerse y el Consistorio reconoce que no está siendo fácil la investigación. La única pista que tienen es que estos malos olores se intensifican fuera del horario de actividad de determinadas instalaciones, cuando éstas se encuentran cerradas.

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Vigilancia nocturna e inspecciones

La situación, lejos de ser puntual, se ha convertido en algo habitual. Por eso, el Ayuntamiento de Bailén está trabajando conjuntamente con la Delegación Territorial de Medio Ambiente para avanzar en las averiguaciones, descartar posibles focos y acotar las causas de estas molestias.

Según explican en un comunicado, se va a intensificar la vigilancia, también durante la noche. Entre las medidas acordadas se estabelce la elaboración de un plan especial de seguimiento con Guardas Rurales del municipio y agentes de Medio Ambiente que contemplan inspecciones y controles nocturnos a empresas.

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"Estas actuaciones permitirán reforzar la presencia sobre el terreno, detectar los episodios cuando se produzcan y recopilar información que ayude a determinar de dónde proceden los olores, especialmente teniendo en cuenta que algunos se registran de manera puntual", detallan desde el Consistorio.

Descubrirlo y demostrarlo

Desde Medio Ambiente subrayan la importancia de identificar y acreditar técnicamente el origen de los malos olores antes de adoptar las medidas que correspondan.

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que, aunque a primerva vista "pudiera parecer que existe un foco claramente identificado", la investigación exige analizar todas las circunstancias que permitan averiguar "con precisión" el origen de estos episodios. Y sobre todo, por qué éstos se están produciendo con mayor frecuencia últimamente.

Paralelamente el Consistorio ha hecho hincapié en que cualquier medida correctora o incluso el decreto de cierre de la actividad que éste provocando los malos olores en Bailén debe argumentarse adecuadamente: "Determinar el origen de los malos olores es imprescindible, pero también lo es poder demostrarlo".