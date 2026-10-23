Manuel Pimentel Málaga, 23 OCT 2026 - 18:30h.

Málaga roza los 572.000 ejemplares entre perros y gatos, una cifra que contrasta con una población de 312.526 menores de entre 0 y 17 años

En cuánto al número de gatos, la provincia lidera en Andalucía con casi 125.000 felinos inscritos en el Registro Central de Animales de Compañía

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En los últimos años, la presencia de animales de compañía ha experimientado un importante aumento en los hogares españoles. Y es que cada vez son más quienes dan el paso de adoptar perros y gatos a quienes se les acoge y trata como un miembro más de la familia.

Tanto es así, que en muchas provincias el censo de mascotas supera incluso al número de niños y adolescentes. Algo que se percibe cuando, por ejemplo, en los parques infantiles se ha convertido en algo habitual ver casi más gente paseando perros que con un carrito de bebé o niños jugando.

Casi duplican a los menores malagueños

En Andalucía, Málaga es la capital de los canes: ya tiene casi el doble de perros y gatos que población menor de 17 años. Concretamente, la provincia tiene registrados 446.933 perros y 124.920 felinos, según los datos del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía.

Estas cifras reflejan un claro contrastre al compararlas con la población de 0 a 17 años en Málaga, situada en 312.526, casi la mitad que, a su vez, forman parte del 20,3% de todos los menores de edad de Andalucía.

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El perro, líder indiscutible

El perro sigue siendo el animal preferido, por algo se dice que es el mejor amigo del hombre. En el conjunto de Andalucía hay 2.176.745 perros, que suponen el 82,6% del total de animales de compañía registrados según el RAIA.

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La provincia de Sevilla lidera por poco la cifra de ejemplares censados con 447.211 peludos, seguida muy de cerca con Málaga por detrás con 446.933, de los cuales 17.186, casi el cuatro por ciento, corresponden a razas de perros potencialmente peligrosos.

En tercer lugar en cuanto al número de perros censados se encuentra la provincia de Cádiz, con una población canina de 307.148, según los datos estadísticos del registro del RAIA.

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Málaga, a la cabeza en gatos

Los gatos también están conquistando el terreno en los hogares andaluces. En el caso de los felinos, Málaga ocupa la primera posición del ranking a nivel autonómico con 124.920 gatos registrados en la provincia. A cierta distancia le sigue Sevilla, que contabiliza 84.098 ejemplares, y Cádiz, en tercer lugar con 75.102.

Por detrás en un escalón intermedio se sitúan Granada (46.369), Almería (35.777) y Córdoba (35.273), mientras que el registro de felinos es sensiblemente menor en el interior y occidente de la comunidad, cerrando la lista Jaén con 19.983 e Huelva con 19.001 inscripciones.

Huelva, la provincia con menos mascotas

La otra cada de la moneda en la comunidad autónoma se encuentra en Huelva al situarse con menor tenencia de mascotas. Con un total de 173.189 animales de compañia registrados, es la provincia de Andalucía con el menor censo de mascotas.

Esta cifra contrasta con el abultado número de animales en Sevilla y Málaga y, sobre todo, con el total del conjunto andaluz, al suponer apenas el 6,5% de ejemplares totales registrados entre perros, gatos, hurones y otras especies.

Nuevo modelo de familia

Estas cifras, reflejan que los modelos de familia se han transformado y que muchas mascotas se han convertido en un hijo más para muchos.

Los datos registrados en Andalucía acompañan a la tendencia general que hay en España, donde ya hay más perros que menores de 14 años, consolidadose como los nuevos e indiscutibles reyes de la casa.

El fenómeno también se refleja en el bolsillo: a nivel nacional, el gasto medio anual por perro asciende hasta los 1.900 euros, incluyendo no solo gastos veterinarios sino también múltiples cuidados como la estética, accesorios y los seguros.