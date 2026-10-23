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Los looks de los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias, en fotos: de Antonela Roccuzzo a Luis de la Fuente

Todos los looks de los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias, en fotos
Los looks de los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias. Cordon Press
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Los reyes de España, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y la Reina emérita han llegado ya al Teatro Campoamor, en Oviedo, aplaudidos por numerosos asistentes. Tras pasar por la alfombra azul han sido recibidos por las autoridades locales, que les han acompañado hasta el complejo, antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Todos los invitados han pasado también por la alfombra, parándose frente a las cámaras y dejando ver sus mejores galas.

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La Familia Real, a su llegada al Teatro Campoamor
La Familia Real. Cordon Press
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Kenichi Yoda, de Studio Ghibli, a su llegada al Teatro Campoamor
Kenichi Yoda, de Studio Ghibli. Cordon press

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Paloma Rocasolano. Cordon Press
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Pedro Duque
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Miguel Induráin y su hija. Cordon Press

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