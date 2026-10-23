Todos los looks de los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias, en fotos

Los looks de los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias, en fotos: de Antonela Roccuzzo a Luis de la Fuente
Los invitados a la gala de los Premios Princesa de Asturias han ido llegando y posando en la alfombra azul a la entrada del Teatro Campoamor
Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: arranca la ceremonia de entrega con los galardonados sobre el escenario del Teatro Campoamor
Los reyes de España, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y la Reina emérita han llegado ya al Teatro Campoamor, en Oviedo, aplaudidos por numerosos asistentes. Tras pasar por la alfombra azul han sido recibidos por las autoridades locales, que les han acompañado hasta el complejo, antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Todos los invitados han pasado también por la alfombra, parándose frente a las cámaras y dejando ver sus mejores galas.