Manuel Pimentel Almería, 25 OCT 2026 - 05:29h.

Lo que comenzó como una pequeño negocio familiar hoy recibe miles de pedidos online, la mitad desde paíes de todo el mundo que la encuentran por la IA

Reino Unido, Estados Unidos y Alemania acaparan la mayoría de los pedidos que reciben: "A veces tenemos que cerrar la web porque no damos abasto"

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El mantra de la era digital dice que un negocio no está en internet, es un negocio que no existe. Pero cuando Maricarmen Sánchez abrió hace medio siglo su pequeña floristería de Albox, en Almería, no existían las páginas webs, ni los buscadores.

Este pequeño negocio familiar dedicado a las flores desde 1975, se ha hecho un hueco en el mercado internacional gracias a su tienda online a la que la inteligencia artificial le ha dado un fuerte impulso. Y es que ChatGPT la ha seleccionado como recomendación cuando la gente busca información sobre comprar flores a través de internet.

"La mitad de los pedidos nos llegan del extranjero", afirma a la web de 'Informativos Telecinco' José Antonio, que regenta actualmente la floristería de sus padres junto a su hermana Mari Carmen y la ayuda de otros familiares. Persa Flores comenzó como una tienda de barrio y recibe hoy encargos de todas partes del mundo gracias a la IA.

Pedidos a través de ChatGPT

José Antonio explica que, si hace un año los pedidos internacionales representaban aproximadamente entre el 10% y el 15 % de los encargos que recibían a través de su web, ahora se acercan a la mitad de las ventas online. Concretamente, el 49% de las compras son hechas desde fuera de España frente al 51% de pedidos nacionales.

Por países, Reino Unido y Estados Unidos encabezan la lista de países que más pedidos realizan seguidos de Alemania. También reciben un importante volumen desde paises de América Látina y de cualquier parte del mundo. Muchos de estos pedidos, son personas que realizan encargos para enviar las flores a familiares que residen en España, según detalla José Antonio.

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"ChatGPT nos está beneficiando", reconoce. Sobretodo, durante el último año, que ha permitido igualar el volumen de pedidos hasta casi el 50-50 por ciento, mientras que hasta hace poco, los pedidos realizados desde el extranjero representaban a penas entre el 10 y el 15 por ciento del total.

Medio siglo de historia

La historia de este establecimiento se remonta al año 1975 cuando los padres de José Antonio, Maricarmen y Paco, decidieron abrir esta floristería en Albox para hacer frente a una situación económica complicada que atravesaban.

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"Las inundaciones del Almanzora del 75 anegaron el taller mecánico de mi padre. En casa, con los hijos pequeños, hacía falta otro ingreso"», recuerda José Antonio. Su madre quería abrir un negocio que no existiera en el municipio y se plantó dos posibilidades: una tintorería o una floristería. Finalmente, se decantó por las flores.

Hace ahora veinte años, en 2006, el menor de los seis hermanos, Jose Ántonio se hizo cargo de la tienda que dos décadas después, a sus 42 años regenta con su hermana.

El salto a internet por el covid

El siguiente gran paso lo dieron durante la pandemia del covid cuando, ante la paralización del negocio, su primo les dio la idea de abrir una tienda online. El problema era que no tenía los conocimientos para desarrollar una página web: "La montamos aprendiendo sobre la marcha, viendo tutoriales y con la ayuda de mi primo", recuerda.

El éxito ha llegado hasta talpunto en el que, en ocasiones, la floristería necesita cerrar temporalmente su página web para poder atender todos los encargos. Algo que prevé en los próximos días, al encontrarse ya totalmente desbordados de trabajo en la preparación de los pedidos para el próximo Día de Todos los Santos.