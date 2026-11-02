Manuel Pimentel Granada, 02 NOV 2026 - 18:30h.

Melegís, un pueblo del Valle de Lecrín, esconde tres enclaves especiales para disfrutar de una escapada diferente

El pueblo también esconde un nacimiento de aguas termales con piscinas rodeadas de naranjos y olivos

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Hay pueblos que conquistan por sus paisajes y otros que sorprenden por la belleza de sus rincones. En un punto recóndito de la Alpujarra, en Granada hay un lugar que une ambas cosas en un entorno de naranjos, limoneros y mucha agua.

Se trata de Melegís, una pequeña localidad del Valle de Lecrín. Allí hay tres lugares que merecen ser visitados: un mirador con esculturas que homenajean a los emigrantes, un antiguo lavadero que parece un museo al aire libre y un nacimiento de aguas termales en plena naturaleza.

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Melegís forma parte del municipio de El Valle desde 1972, junto a las poblaciones de Restábal y Saleres. Se encuentra situado geográficamente a medio camino de los principales atractivos turísticos de la provincia, a cuarenta minutos de la Alhambra, Sierra Nevada y de la Costa Tropical granadina. Su ubicación permite, además, explorar los paisajes y las pequeñas localidades de esta comarca granadina.

Un mirador con esculturas

Una de las principales paradas obligatorias en Melegís es la del mirador de las Alvirillas. Desde allí se pueden observar las vitstas del embalse de Béznar y de varios pueblos del Valle de Lecrín, como Restábal y Pinos del Valle.

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Pero lo que hace especial a este rincón no es solo el paiseje, sino también su particular mobiliario hecho con esculturas en forma de sillas y sillones repartidas por el mirador.

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Este espacio fue construido en 2005 para rendir homenaje a los emigrantes que los años 50 y 60 tuvieron que marcharse de su tierra en busca de un futuro mejor, a países como Suiza, Alemania o Francia.

La artista Elena Vicente fue la encargada de dar forma a este particualr homenaje. Un lugar muy especial donde sentarse a contemplar el paisaje adquiere un significado especial.

Un lavadero tradicional

Otro de los lugares que merece la pena descubrir es el lavadero de Melegís, un espacio que conserva parte de la historia de la localidad. Su cobertizo de tejas y sus vigas de madera mantienen la esencia de la arquitectura tradicional, mientras que su decoración le otorga un aspecto de pequeño museo al aire libre.

Hasta 1974, el sistema de fuentes era básicoya que era la forma usual de abastecimiento de agua que solía tener la población del municipio. En los lavaderos se recogía agua y se lavaba la ropa pero también eran lugares de encuentro donde se compartían conversaciones entre vecinos.

El lavadero conserva elementos que recuerdan aquella época como un cuadro del Cristo del Paño de Moclín. Además de su interés histórico, forma parte de los itinerarios senderistas de la zona y de la conocida Ruta del Azahar, por lo que puede incluirse en un recorrido por los paisajes agrícolas del Valle de Lecrín.

Aguas termales en plena naturaleza

A unos dos kilómetros del casco urbano, cerca del río, se encuentra el nacimiento termal de El Baño. Se trata de otro de los grandes atractivos de Melegís en el que sus aguas, que rondan los 24 grados invitan a la paz y tranquilidad en un entorno natural. Son unos baños conocidos desde hace bastante tiempo y el Ayuntamiento construyó recientemente dos pequeñas piscinas para tomar el sol y bañarse.

Están colocadas con vistas a la cola del pantano y en medio de un vergel de naranjos y olivos. Se puede llegar caminando, lo que son una opción para quienes quieran conocer este paraje durante una ruta por los alrededores del pueblo.

Más allá de estos tres enclaves, Melegís conserva el encanto de las localidades tradicionales del Valle de Lecrín. Todo ello convierte este destino en una opción para quienes buscan disfrutar de una Granada diferente y lejos de los destinos más concurridos.