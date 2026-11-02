Raquel Noya A Coruña, 02 NOV 2026 - 19:30h.

El establecimiento, situado en Pola de Allande (Asturias), ofrece estancias de entre diez días y un mes a cambio de colaborar 25 horas semanales en las tareas del día a día

Las tareas consisten en recibir a los peregrinos, gestionar sus entradas y salidas, preparar las camas, colaborar en el servicio de comidas y encargarse de la limpieza y la lavandería

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Recibir a peregrinos de diferentes partes del mundo, compartir experiencias, practicar otros idiomas y descubrir el Camino de Santiago desde dentro. Es la propuesta de un albergue de Pola de Allande, en Asturias, que busca voluntarios para colaborar en su funcionamiento diario a cambio de alojamiento y manutención.

La oferta se ha publicado en la plataforma online Worldpackers y está dirigida a personas mayores de edad dispuestas a implicarse en la atención a los caminantes y el mantenimiento de las instalaciones. A cambio de su ayuda, el establecimiento ofrece alojamiento y todas las comidas, además de otras ventajas para disfrutar de la estancia.

Los voluntarios tendrán que dedicar 25 horas semanales a diferentes tareas, entre ellas recibir a los peregrinos, gestionar sus entradas y salidas, preparar las camas, colaborar en el servicio de comidas y encargarse de la limpieza. También podrán participar en el cuidado del jardín y de los cultivos del albergue.

Las jornadas serán de entre tres y cinco horas diarias, aunque no existe un horario cerrado, ya que la organización dependerá de la ocupación y de las necesidades de cada momento. La propuesta incluye un día libre a la semana y admite voluntarios solos, parejas y dúos de voluntarios.

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Alojamiento, comidas y excursiones a cambio de colaboración

Además de disponer de alojamiento y manutención durante toda la estancia, los participantes podrán utilizar gratuitamente la cocina y la lavandería del establecimiento, así como contar con conexión a Internet de alta velocidad.

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La experiencia también incluye algunas propuestas para conocer el entorno asturiano. El albergue ofrece excursiones y caminatas gratuitas, bicicletas a disposición de los voluntarios e incluso un servicio de recogida para trasladarlos hasta las instalaciones cuando lleguen.

Las estancias previstas son de entre diez días y un mes, aunque existe la posibilidad de prolongarlas si tanto los responsables del establecimiento como los voluntarios están de acuerdo.

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Un albergue sostenido por donaciones

La convocatoria está abierta a mayores de edad con un nivel intermedio de inglés o español. El establecimiento busca personas con iniciativa, capaces de organizarse y trabajar de manera autónoma una vez que conozcan las tareas que deben realizar.

Para facilitar su incorporación, durante la primera jornada los nuevos voluntarios acompañarán a otros colaboradores y recibirán indicaciones sobre el funcionamiento del albergue. El establecimiento sigue un modelo de acogida basado en las donaciones: los peregrinos no tienen que pagar una tarifa fija por alojarse, sino que pueden contribuir económicamente con la cantidad que consideren oportuna.

Con esta convocatoria, el albergue busca reforzar su equipo y mantener su actividad diaria, al tiempo que ofrece a los participantes la oportunidad de vivir de cerca la experiencia del Camino de Santiago y compartir el día a día con peregrinos de distintas procedencias. La oferta puede consultarse y solicitarse a través de la plataforma Worldpackers.