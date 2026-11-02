Maitena Berrueco 02 NOV 2026 - 06:30h.

Las bolsas hechas con la tela impermeable se han repartido por los comercios del barrio de Coronación

Así es la vida de los vecinos de este edificio de Coronación, con okupas hasta en las zonas comunes: "Es un infierno vivir aquí"

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Vitoria-GasteizCinco pares de manos, cinco pares de gafas, muchos años de experiencia y vida sobre las espaldas, y maña, muchísima maña, para reconvertir los paraguas deteriorados que hubieran acabado tirados en un contenedor en bolsas de la compra y bastones. Cinco mujeres de uno de los 16 centros socioculturales para mayores de 60 años que hay por toda Vitoria, han obrado el ‘milagro’, aprovechando materiales que normalmente se desechan.

Así, las cinco juntas han compartido su tiempo, su trabajo y sus ideas para dar una segunda vida a esos paraguas que tantas veces han evitado que la lluvia les estropee la permanente a ellas y a otras tantas otras. Juntas han transformado el tejido impermeable de los paraguas en bolsas reutilizables para la compra que posteriormente han repartido en comercios del barrio de Coronación.

Los paraguas rotos, normalmente por culpa del viento, y que acaban con las varillas tronchadas y las telas desgarradas, se recopilaron en los centros Bizan de la ciudad. Se trata de los paraguas naranjas que desde 2016 se daban como préstamos o cortesía en estos centros y que se habían ido deteriorando con el tiempo y el uso.

Cinco mujeres y mucho arte

El Ayuntamiento de Vitoria, a través del departamento de Políticas Sociales, ha impulsado una iniciativa de reutilización que convierte paraguas deteriorados de la red Bizan en bolsas para la compra y bastones. El proyecto, impulsado por cinco mujeres participantes en el programa ‘Activa tu barrio’ de Coronación, aúna el compromiso con el medio ambiente, el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en la vida comunitaria.

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La iniciativa tiene su origen en una actividad generativa desarrollada durante este año en BIZAN Coronación por dos personas mayores con experiencia profesional en el sector del comercio, bajo el título “Dale una segunda vida a tus prendas de ropa”. En ella se han trabajado las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar, poniendo el foco en el impacto ambiental de la industria textil y en las posibilidades de alargar la vida útil de prendas y complementos.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha destacado el valor social de una iniciativa que demuestra cómo la experiencia, la creatividad y la implicación de las personas mayores pueden generar cambios positivos en el entorno: “Este proyecto representa muy bien el modelo de envejecimiento activo que queremos impulsar en Vitoria-Gasteiz: personas mayores que comparten sus conocimientos, proponen soluciones y se implican en la mejora de sus barrios. No son únicamente receptoras de servicios y actividades; son protagonistas, generan iniciativas, participan en la comunidad y la transforman”, ha señalado.

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El siguiente paso fue distribuir las bolsas elaboradas y dar a conocer el programa ‘Activa Tu Barrio’ entre los comercios y entidades que forman parte de la vida cotidiana de Coronación. Entre ellos, Egibide Molinuevo, La Peña Dulce, el centro cívico Aldabe, la frutería Délika y la carnicería Omar.