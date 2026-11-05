Cristiano Ronaldo, de 41 años, ha anunciado este jueves su retirada de la selección de Portugal

El guiño de Timothy Garton Ash a Leo Messi en su discurso de los Princesa de Asturias

Compartir







Cristiano Ronaldo ha anunciado este jueves 5 de noviembre su retirada definitiva de la selección de Portugal. El futbolista de Madeira de 41 años ha comunicado su decisión a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha leído una extensa carta para despedirse de una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y que se ha prolongado durante 23 años. "Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección", comienza el delantero, que reconoce que no ha sido una decisión sencilla y que ha llegado el momento de ceder el testigo a las nuevas generaciones.

En su mensaje, el jugador del Al Nassr ha querido dejar claro que su legado va mucho más allá de los goles, los récords y los títulos que ha conseguido con Portugal. Ronaldo ha dedicado buena parte de sus palabras a los aficionados, a sus compañeros, a los trabajadores que le han acompañado durante este recorrido y, especialmente, al sentimiento de representar a su país. "Portugal siempre estará en mí", subraya.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid anuncia el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva

Una despedida cargada de agradecimientos y orgullo por representar a Portugal

Ronaldo comienza su comunicado recordando el significado que ha tenido para él vestir durante más de dos décadas la camiseta de Portugal. Asegura que nunca la consideró exclusivamente suya, sino que siempre entendió que llevar el número 7 suponía una responsabilidad y un privilegio. Ahora, después de tantos años, considera que ha llegado el momento de entregársela al futuro. Una decisión que, según explica, ha tomado tanto con la cabeza como con el corazón.

Al hacer balance de su trayectoria, el portugués recuerda las victorias que nunca olvidará, pero también las derrotas que todavía le cuesta rememorar. Reconoce que hubo ocasiones en las que no consiguió dar a los aficionados todo aquello que esperaban, que también cometió errores y que sufrió durante el camino. Sin embargo, subraya que nunca se rindió y que jamás dejó de sentirse orgulloso de representar a su país. "Siempre quise ganar, ser el mejor y hacer historia", resume sobre la ambición que le ha acompañado durante su carrera internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El delantero también reflexiona sobre lo que permanece después de tantos años compitiendo al máximo nivel. Los goles terminan pasando, los trofeos quedan en los museos y los récords acaban siendo superados, pero considera que hay algo que no se puede borrar: el lugar que un deportista ocupa en el corazón de las personas. Por eso, entiende que todo habrá merecido la pena si alguna de sus actuaciones consiguió hacer feliz a un portugués, provocar un abrazo o hacer que alguien olvidase durante un momento sus preocupaciones y sintiese orgullo por su país.

Una parte especialmente emotiva de la carta está dedicada a los aficionados. Ronaldo recuerda el instante en el que suena el himno nacional antes de cada partido y observa a sus compañeros y a las gradas, donde encuentra a niños, madres, padres y abuelos, muchos de ellos desplazados desde lugares muy lejanos para acompañar a la selección. Es entonces cuando, en su opinión, desaparecen las diferencias. No importan los clubes, los colores, las clases sociales, las profesiones ni las opiniones: todos comparten una misma pasión, Portugal. "Nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa como uno más", asegura, antes de insistir en su orgullo por el pueblo luso: "Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haber merecido representar al mejor país del mundo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tampoco se olvida de quienes han formado parte de su carrera. Dedica unas palabras a sus compañeros de vestuario, con los que ha compartido carreras, abrazos, discusiones, victorias y derrotas, y agradece a los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas y trabajadores que han hecho posible el recorrido de la selección. En especial, destaca a quienes nunca han aparecido en las fotografías, pero sin cuyo trabajo esos momentos no habrían sido posibles. También agradece a su familia haber compartido el sueño, los sacrificios y las ausencias que ha exigido su carrera.

Un legado histórico: 146 goles y tres títulos con Portugal

Cristiano Ronaldo debutó con la selección portuguesa en agosto de 2003, cuando todavía era un joven futbolista que empezaba a destacar en el fútbol europeo. Más de dos décadas después se despide convertido en el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del fútbol masculino de selecciones. Su balance asciende a 234 encuentros y 146 tantos, unas cifras que difícilmente encontrarán comparación.

Su mayor éxito colectivo llegó en la Eurocopa de 2016, cuando Portugal conquistó el primer gran título de su historia. Ronaldo tuvo que abandonar lesionado la final ante Francia, pero siguió ejerciendo de capitán desde la banda y animando a sus compañeros durante el encuentro que terminó con el histórico gol de Éder en la prórroga. Tres años después volvió a levantar un trofeo con su país al ganar la primera edición de la Liga de Naciones, competición en la que había firmado un triplete frente a Suiza en semifinales.

El palmarés internacional del portugués se completó en 2025, cuando volvió a conquistar la Liga de Naciones. En aquella ocasión, Ronaldo marcó uno de los goles de Portugal en la final ante España, que terminó resolviéndose en la tanda de penaltis. Se marcha, por tanto, con tres grandes títulos con su selección: una Eurocopa y dos Ligas de Naciones. Un legado que ha contribuido a cambiar la historia y la dimensión competitiva del fútbol portugués.

La polémica con Jorge Jesus antes de anunciar su retirada

El anuncio de Cristiano Ronaldo llega después de un episodio de tensión con la selección y su actual entrenador, Jorge Jesus. El pasado mes de septiembre, el delantero abandonó la concentración de Portugal en Copenhague, en vísperas de un encuentro de la Liga de Naciones ante Dinamarca.

La decisión se produjo después de que no disputase ningún minuto en la victoria por 2-1 ante Noruega, el 27 de septiembre. Ronaldo aseguró posteriormente que el seleccionador le había prometido que jugaría durante media hora y que finalmente no cumplió su palabra. También pidió disculpas a los aficionados desplazados por no haberse acercado a agradecerles su apoyo al terminar aquel encuentro.

Su retirada coincide, además, con el reciente adiós de Lionel Messi a la selección argentina. El delantero anunció su decisión el 31 de agosto y disputó su último partido con la Albiceleste el 6 de octubre, en un encuentro de despedida ante Benín en Buenos Aires. Ahora es Ronaldo quien cierra su etapa internacional después de más de dos décadas defendiendo los colores de su país.