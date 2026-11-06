Muere Julio Díaz, exconcejal en La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos, a los 52 años

Julio Díaz, exconcejal del PSOE en La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos, ha muerto a los 52 años

Juanma Moreno despide al exvicepresidente del Parlamento con Cs Julio Díaz: "Era sobre todo una buena persona"

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HuelvaJulio Díaz, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Huelva, ha fallecido este jueves a los 52 años. Díaz fue elegido diputado autonómico en 2015 y llegó a ocupar responsabilidades destacadas en la Cámara andaluza, como las de secretario y vicepresidente de su Mesa.

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados y se ha sumado al dolor por su pérdida. En señal de duelo, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, según ha comunicado a través de sus redes sociales en un mensaje.

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La carrera de Julio Díaz

Antes de su etapa en Ciudadanos, Díaz desarrolló su actividad política en el PSOE, donde formó parte del grupo municipal de la oposición en el Ayuntamiento de La Palma del Condado. En 2015 regresó a la primera línea política de la mano de Ciudadanos, formación con la que obtuvo un escaño en el Parlamento de Andalucía.

Durante su trayectoria parlamentaria, desempeñó distintas responsabilidades institucionales, entre ellas las de secretario y vicepresidente de la Mesa de la Cámara, así como portavoz adjunto de su grupo parlamentario. Tras finalizar esta etapa, mantuvo su vinculación con la comarca, especialmente a través de su trabajo en defensa de los intereses del sector agrícola y de los regadíos del Condado.

Reacciones a la muerte de Julio Díaz

El Consistorio ha destacado de Díaz "su calidad humana, su cercanía, su amabilidad y su talante dialogante", y lo ha definido como "una persona afable, con la que siempre resultaba fácil conversar, incluso desde posiciones políticas diferentes".

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"Hoy La Palma pierde a uno de sus vecinos que dedicó parte de su vida al compromiso público y a la defensa de los intereses de su tierra", ha concluido el Ayuntamiento.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha trasladado su pésame por la muerte de Julio Díaz, exparlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Huelva y exvicepresidente de la Mesa de la Cámara y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, al que ha calificado "sobre todo como una buena persona".

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En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Moreno ha asegurado que siente "de corazón" la muerte de Julio Díaz, "un hombre cercano, con capacidad de diálogo, que defendía los intereses de Huelva y de los andaluces con respeto y corrección".

El propio Parlamento andaluz ha trasladado su "pesar y cariño a la familia, amigos y compañeros de Julio Díaz, exvicepresidente tercero" de la Cámara y ha recordado su "trayectoria de servicio público como diputado por Huelva". La presidenta de la Cámara, Ana Mestre (PP), ha expresado su "más sincero pésame" a la familia y amigos de Julio Díaz, "hombre de palabra y presto al entendimiento siempre".

En un tono más personal, el secretario primero de la Mesa de la Cámara, José Ramón Carmona (PP), le ha recordado como "amigo y compañero de muchas batallas en la facultad, en el Parlamento andaluz, al cual representaste con tanta dignidad y orgullo como vicepresidente". "Lograste hacerme entender la verdad del campo onubense y de tus pasiones por la política, el futbol, La Palma", ha subrayado.

También ha tenido palabras de recuerdo para Julio Díaz el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), con el que coincidió en la Mesa de la Cámara. "Las muchas tardes que pasamos juntos en tu despacho o en el mío, uno al lado del otro, en el Parlamento de Andalucía no las olvidaré jamás. Te echaremos de menos", ha publicado en su cuenta de X.

El PSOE de Huelva también se ha mostrado "consternado" por la muerte de Julio Díaz, que inició su trayectoria en el Ayuntamiento de La Palma del Condado como concejal socialista. "Una persona que dedicó buena parte de su vida al compromiso público y cuya trayectoria política, iniciada en La Palma del Condado hasta el Parlamento de Andalucía. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Enviamos todo nuestro cariño y cercanía en estos momentos de dolor", ha señalado en redes sociales.