La pareja de actores ha evitado mostrar públicamente los rostros de sus hijos y, hasta ahora, se desconocía qué papel interpretaba su primogénito en el film de Los Javis

Leo, el hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz debuta como actor en 'La Bola Negra': otras de sus participaciones en el cine

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Durante años, Javier Bardem y Penélope Cruz han conseguido mantener la vida de sus hijos completamente al margen de la exposición pública. Aunque ambos son dos de los actores españoles más reconocidos internacionalmente, siempre han sido muy cuidadosos a la hora de proteger la intimidad de Leo y Luna, evitando mostrar sus rostros y procurando que crezcan lejos de los focos mediáticos. Sin embargo, la participación del mayor de sus hijos en una de las películas más esperadas del cine español ha despertado una gran curiosidad.

Se sabía que Leo, que tiene 15 años, había formado parte del reparto de 'La bola negra', el último y aplaudido proyecto cinematográfico de Javier Calvo y Javier Ambrossi, pero hasta ahora no se había identificado qué papel interpretaba ni quién era entre los jóvenes que aparecen en la película.

Ha sido su tío, Carlos Bardem, quien ha terminado desvelando el misterio y ofreciendo las pistas que permiten reconocerlo en pantalla.

"Sale un momentillo ahí, hace una pequeña figuración con frases. Cuando veis las escenas del casino, es un chaval muy alto, muy rubio, muy guapo, que es botones", ha revelado el también actor.

De esta manera, el hermano de Javier Bardem ha confirmado que Leo interpreta a uno de los botones que aparecen en las secuencias ambientadas en el casino.

Se trata de una intervención breve, pero que tiene un significado especial al ser uno de los primeros pasos del adolescente delante de las cámaras.

Además, su tío no ha ocultado el orgullo que siente por esta nueva incursión de la familia en el mundo de la interpretación. De hecho, ha bromeado con que "la dinastía (artística) va a continuar bien", aunque ha dejado claro que "estas cosas no me corresponde a mí contarlas, eso tendrán que contarlo sus padres si les apetece".

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El debut cinematográfico de Leo, el primogénito de Penélope Cruz y Javier Bardem

La presencia de Leo en 'La bola negra' no se conoció hasta finales del pasado mes de septiembre, cuando su nombre comenzó a llamar la atención al aparecer en los créditos de la película.

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Sin embargo, hasta ahora no se había podido determinar cuál era su personaje entre los numerosos intérpretes y figurantes que participan en la historia, ya que sus padres habían mantenido el rostro del menor en secreto a lo largo de su vida.

La película, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, cuenta con un reparto en el que figuran nombres tan destacados como Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Antonio de la Torre y Milo Quifes. La actriz madrileña, además, forma parte de la historia dando vida a Nené Romero, un personaje que se mueve en la trama ambientada durante la Guerra Civil española.

La intervención de Leo se produce en las secuencias del casino, dentro de una de las líneas temporales de la película. Su papel no tiene el protagonismo de los personajes principales, pero sí le ha permitido estrenarse en una producción de estas características acompañado de algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica y de la mano de su madre.

Aunque este trabajo supone su primera aparición conocida en una película de imagen real, no es la primera vez que el adolescente se acerca profesionalmente al mundo audiovisual. También ha participado en el doblaje de 'Toy Story 5', una experiencia en la que coincidió de nuevo con su madre, que forma parte del universo de voces de la producción.

La discreción de Penélope Cruz y Javier Bardem con sus dos hijos

La curiosidad que ha despertado la participación de Leo en la película tiene mucho que ver con la férrea protección que sus padres han mantenido siempre sobre su vida familiar.

Penélope Cruz y Javier Bardem llevan más de una década formando una de las parejas más conocidas del cine internacional, pero han conseguido que sus dos hijos crezcan prácticamente al margen de la atención mediática.

El matrimonio se casó en julio de 2010 en una ceremonia privada celebrada en Bahamas. Su primer hijo, Leo Encinas Cruz, nació en enero de 2011, mientras que su hermana pequeña, Luna, llegó al mundo en julio de 2013. Desde entonces, ambos actores han procurado que los menores no se conviertan en protagonistas y han evitado mostrar públicamente sus rostros.

La aparición de Leo en 'La bola negra' supone, por tanto, un pequeño acontecimiento para quienes siguen de cerca la vida de la pareja. No porque el joven haya asumido un papel protagonista ni porque sus padres hayan decidido cambiar su política de privacidad, sino porque, por primera vez, se conocen detalles concretos de su aspecto y de su participación en una película que está dando mucho que hablar.