Redacción Andalucía 08 NOV 2026 - 16:25h.

Ana practicó con éxito las maniobras de reanimación cardiopulmonar a su abuela tras haberlas aprendido en clase

La acción de primeros auxilios de la adolescente, mediante compresiones, tuvo lugar en el salón de casa ante la urgencia

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CádizUna niña de 12 años salvó la vida a su abuela después de reanimarla porque había sufrido una parada cardíaca cuando estaba en la vivienda familiar en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Actuó con frialdad, concentración y buenas prácticas para aplicar los primeros auxilios a la mujer mayor antes de que recibiese atención médica por parte de sanitarios del 061 movilizados hasta el lugar.

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En una entrevista concedida al 'Diario de Jerez', la protagonista de esta historia llamada Ana ha relatado cómo ocurrieron los hechos: "Escuché un grito de mi madre llorando y llamando a mi abuela".

"Fui al salón y al ver que estaba literalmente morada, le dije a mi abuelo que la tumbara porque era el más fuerte de la casa", ha recordado la adolescente acerca de los instantes iniciales de la emergencia.

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"Empecé a hacerle la RCP mientras él hacía las insuflaciones"

Con templanza y aplicando correctamente los conocimientos que la menor había aprendido en las clases tanto del colegio como del instituto, Ana inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar con acierto.

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Aunque su abuelo había intentado hacer eso mismo al principio, observó que no lo estaba haciendo bien. Por ello, decidió coger las riendas de la situación: "Le dije 'apártate que en la barriga no es' y empecé yo la RCP, mientras él hacía las insuflaciones".

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Reconoce al citado periódico jerezano que al principio cuando vio en tal estado a su abuela se asustó y gritó, pero inmediatamente mantuvo la calma para reaccionar con madurez.

"A ella se le paró el corazón, estuvo 6-8 minutos muerta", añade también Francisco, el marido de la mujer que su nieta logró reanimar. Por su decisiva y vital intervención, Ana recibió un reconocimiento en un evento en Cádiz.

Junto a otras 11 personas que actuaron como ella para salvar la vida a ciudadanos en parada cardíaca, la niña obtuvo un diploma durante la jornada de cardiomaratón que coordinó el 061 para enseñar a 1.200 jóvenes a realizar una RCP.