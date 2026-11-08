Sánchez ha participado este domingo en un acto de precampaña en un abarrotado Palacio Euskalduna de Bilbao

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado en Bilbao, epicentro de las movilizaciones de los pensionistas, su "compromiso solemne" a blindar la revalorización de las pensiones durante la próxima legislatura, y ha pedido el voto "en masa" el próximo 29 de noviembre a un Gobierno progresista para "llegar mucho más lejos en los próximos cuatro años" en conquistas sociales, que es por lo que les "atacan" las derechas y las ultraderechas, no solo de España, sino también las internacionales.

Sánchez, que ha participado este domingo en un acto de precampaña en un abarrotado Palacio Euskalduna de Bilbao con el lema 'La fuerza del País', ha afirmado que en España "se ha llegado lejos" en avances sociales con crecimiento también económico.

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La respuesta a Feijóo sobre sus recomendaciones musicales

El candidato del PSOE a la presidencia ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, "si gobierna, se acabaron las listas de música en Spotify". "Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, eso es un canto a la alegría. Feijóo no es más triste porque no quiere", ha añadido.

Sánchez ha dicho que van "de muy valientes" y por eso el líder del PP "no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones", y por eso el líder de Vox, Santiago Abascal "no va a Broncano, y si va, es con un público que él decida".

"¿Estos se van a atrever a decirle a Trump que no al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) si gobiernan? Estos tragan con todo, con el 5%, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa. Por eso, el próximo 29 de noviembre tenemos que votar con fuerza para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España", ha enfatizado.

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En esta línea, ha asegurado que dirán "al que se cree el 'sheriff' del mundo (Donald Trump) que lo que pasa en España no se decide ni en Washington ni en Tel Aviv ni en Buenos Aires ni en Moscú; que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista".

Ir "mucho más lejos"

Sánchez ha destacado que "mucho más lejos" se llegará durante los próximos cuatro años "con un nuevo gobierno progresista". "Por eso nos ataca la derecha, pero no solamente la derecha de España, sino también la ultraderecha de España y la ultraderecha internacional. Por eso vienen aquí a España, porque nosotros somos la viva prueba, no solamente de palabras, sino también de hechos, de que la esperanza es mucho más eficiente para la prosperidad de las sociedades que el odio que ellos propagan e impulsan desde las administraciones", ha subrayado.

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Entre gritos de 'presidente' de los asistentes, Pedro Sánchez ha asegurado que, mientras gobierne, subirá todos los años el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y se ha comprometido a "blindar en la Constitución" la revalorización de las pensiones.

"Si queréis que lleguemos más lejos y antes en las conquistas sociales, sobre todo en materia de vivienda, yo no pido una mayoría simple, pido una mayoría amplia y progresista en el próximo Parlamento, para llegar antes y más lejos en las conquistas sociales", ha asegurado.