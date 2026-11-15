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Un misterioso 'museo de piedras' de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada

Un misterioso 'museo de piedras' anónimo sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
Alguien ha hecho esculturas usando piedras. Colin Bertholer / Cedida

  • Un total de 23 'esculturas' hechas con piedras por alguien ha dibujado un paisaje tan sorprendente como inusual en el paseo marítimo de La Guardia

  • Las piezas han sido colocadas con destreza y se mantienen en equilibrio apoyadas únicamente por fuerza de la gravedad

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Los vecinos que hayan salido durante estos días a pasear por los alrededores del Peñón de Salobreña, en Granada, se han encontrado con una interesante sorpresa. En su camino han aparecido varias figuras hechas con piedras y decoradas con diferentes objetos como hierro, madera y otros materiales.

Un misterioso 'museo de piedras' anónimo sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
Muchos se han detenido a realizar espectaculares fotografías. Colin Bertholer
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En total hay 23 "esculturas" cuidadosamente colocadas y realizadas en distintos puntos del paseo marítimo de La Guardia, los cuales se pueden ver como una especie de exposición al aire libre. No son pocos los curiosos a los que les ha despertado la curiosidad y se detiene para observarlos o realizarles fotografías que algunos culegan en sus redes sociales.

Un misterioso 'museo de piedras' de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña
Los tótems han captado la atención de los transeúntes. Colin Bertholer
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Como no puede ser de otra manera, esta improvisada exposición se ha convertido en tema de conversación en la localidad, donde no fantan los comentarios acerca de este misterioso hecho.

Un misterioso 'museo de piedras' de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
Algunas han sido montadas sobre mobiliario urbano. Colin Bertholet / Cedida

Y es que, precisamente, el misterio reside en que nadie sabe quién es el autor de estas obras de arte realizadas con materiales de la calle, simplemente aparecieron de la noche a la mañana.

Colin Bertholet
Lo más llamativo es que las figuras se sostienen por su propio peso. Colin Bertholet

De ahí que hay algunos vecinos tratando de averiguar quién los puso ahí. Lo más asombroso de estos totems es cómo fueron hechos. Han utilizado diferentes tipos de piedras y rocas de diversos tamaños y colores.

Un misterioso ‘museo de piedras’ de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
En este caso la base se sostiene sobre la punta de una piedra cuidadosamente colocada. Colin Bertholet

En algunas de las esculturas, además de las piedras y las rocas han usado palos de madera e incluso latas de cerveza. También se han aprovechado algunos elementos del mobiliario urbano para exponerlas.

Un misterioso ‘museo de piedras’ de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
Hay 23 tótems repartidos por todo el paseo marítimo. Colin Bertholet

Otro de los puntos más llamativos de estos tótems es que los materiales empleados no están pegados, sino que se mantienen en equilibrio, apoyados únicamente por fuerza de la gravedad y el talento de la persona que los hizo.

Un misterioso ‘museo de piedras’ de autor desconocido sorprende a los vecinos del paseo marítimo de Salobreña, Granada
Complicadas figuras que requieren paciencia y destreza para ser levantadas. Colin Bertholet

Hasta ahora nadie ha sabido quién es el autor, pero lo que si está claro es que ha invertido mucho esfuerzo y paciencia.

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