Manuel Pimentel Granada, 15 NOV 2026 - 19:30h.

Un total de 23 'esculturas' hechas con piedras por alguien ha dibujado un paisaje tan sorprendente como inusual en el paseo marítimo de La Guardia

Las piezas han sido colocadas con destreza y se mantienen en equilibrio apoyadas únicamente por fuerza de la gravedad

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Los vecinos que hayan salido durante estos días a pasear por los alrededores del Peñón de Salobreña, en Granada, se han encontrado con una interesante sorpresa. En su camino han aparecido varias figuras hechas con piedras y decoradas con diferentes objetos como hierro, madera y otros materiales.

En total hay 23 "esculturas" cuidadosamente colocadas y realizadas en distintos puntos del paseo marítimo de La Guardia, los cuales se pueden ver como una especie de exposición al aire libre. No son pocos los curiosos a los que les ha despertado la curiosidad y se detiene para observarlos o realizarles fotografías que algunos culegan en sus redes sociales.

Como no puede ser de otra manera, esta improvisada exposición se ha convertido en tema de conversación en la localidad, donde no fantan los comentarios acerca de este misterioso hecho.

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Y es que, precisamente, el misterio reside en que nadie sabe quién es el autor de estas obras de arte realizadas con materiales de la calle, simplemente aparecieron de la noche a la mañana.

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De ahí que hay algunos vecinos tratando de averiguar quién los puso ahí. Lo más asombroso de estos totems es cómo fueron hechos. Han utilizado diferentes tipos de piedras y rocas de diversos tamaños y colores.

En algunas de las esculturas, además de las piedras y las rocas han usado palos de madera e incluso latas de cerveza. También se han aprovechado algunos elementos del mobiliario urbano para exponerlas.

Otro de los puntos más llamativos de estos tótems es que los materiales empleados no están pegados, sino que se mantienen en equilibrio, apoyados únicamente por fuerza de la gravedad y el talento de la persona que los hizo.

Hasta ahora nadie ha sabido quién es el autor, pero lo que si está claro es que ha invertido mucho esfuerzo y paciencia.