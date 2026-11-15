Una vez recibida la documentación y emitido el voto, el elector tendrá hasta el 25 de noviembre para depositar el sobre electoral en cualquier oficina de Correos

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Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral han comenzado este 9 de noviembre a remitir la documentación necesaria para votar por correo a los electores que ya lo habían hecho de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Desde esa fecha y hasta el 22 de noviembre se realizará el envío de los sobres, papeletas y certificados necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin acudir presencialmente a su mesa electoral el día de la votación.

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Se puede votar por correo hasta el 19 de noviembre

A pesar de que el reparto de la documentación ya está en marcha, quienes todavía no hayan solicitado el voto por correo disponen de plazo hasta el 19 de noviembre, inclusive, para hacerlo. La petición puede realizarse presencialmente en cualquier oficina de Correos o por vía telemática a través de la página web de la empresa postal.

Según explica Correos, los electores residentes en España pueden tramitar la solicitud online sin necesidad de desplazarse a una oficina. Para ello deben identificarse mediante un certificado digital válido o utilizando el DNI electrónico. Tras completar los datos requeridos y firmar electrónicamente la solicitud, el ciudadano podrá descargar el justificante de la petición realizada.

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También pueden solicitar el voto por correo de forma telemática los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España y tengan derecho a participar en estos comicios. En cambio, esta modalidad no está disponible para los residentes en España que se encuentren temporalmente en el extranjero ni para los españoles residentes en otros países que realicen la solicitud desde su lugar de residencia.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acudir a cualquier oficina de Correos. La solicitud debe presentarse personalmente, salvo en casos de enfermedad o discapacidad acreditada mediante certificado médico oficial, supuesto en el que otra persona podrá actuar en representación del elector con la correspondiente autorización notarial o consular. Para identificarse será necesario presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

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Tanto en la solicitud presencial como en la telemática, el ciudadano debe indicar la dirección en la que estará durante el periodo de reparto de la documentación electoral. Una vez que la Oficina del Censo Electoral acepta la solicitud, el elector ya no podrá votar de forma presencial en su mesa electoral el día de las elecciones.

La documentación enviada incluye el certificado de inscripción en el censo electoral, las papeletas de todas las candidaturas y los sobres de votación. Correos señala que la entrega se realiza mediante envío certificado y urgente. El cartero efectuará al menos dos intentos de entrega en mano al destinatario. Si no fuera posible localizarlo, se dejará un aviso para que pueda recoger la documentación en la oficina correspondiente. En el momento de la entrega será necesario acreditar la identidad mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir.

Una vez recibida la documentación y emitido el voto, el elector tendrá hasta el 25 de noviembre para depositar el sobre electoral en cualquier oficina de Correos dentro de su horario habitual de apertura. La Junta Electoral Central exige que la entrega se realice personalmente por el votante, que deberá identificarse nuevamente con un documento oficial. Si no pudiera acudir, podrá autorizar a otra persona mediante un documento firmado acompañado de las fotocopias de los documentos identificativos tanto del elector como de la persona autorizada.

Principales plazos del voto por correo

Hasta el 19 de noviembre: solicitud del voto por correo por internet o en oficinas de Correos.

solicitud del voto por correo por internet o en oficinas de Correos. Del 9 al 22 de noviembre: envío de la documentación electoral por parte de la Oficina del Censo Electoral.

envío de la documentación electoral por parte de la Oficina del Censo Electoral. Del 9 al 25 de noviembre: remisión o depósito del voto por correo por parte de los electores.

remisión o depósito del voto por correo por parte de los electores. 25 de noviembre: último día para entregar el voto en las oficinas de Correos.

último día para entregar el voto en las oficinas de Correos. 29 de noviembre: jornada electoral de las elecciones generales.

Cómo funciona el procedimiento y qué garantías tiene

Correos destaca que el voto por correo incorpora diversos controles para garantizar la identidad del votante y la integridad del proceso. Todos los sobres remitidos incluyen el certificado de inscripción en el censo electoral, documento que acredita que la persona que vota figura correctamente registrada y tiene derecho a participar en la elección.

Además, tanto la entrega de la documentación al elector como el depósito posterior del voto requieren la comprobación de la identidad mediante documentos oficiales. El personal postal registra estas verificaciones durante el proceso.

Una vez admitidos, los votos son separados físicamente del resto de envíos postales en los centros de tratamiento. Después se clasifican en bandejas exclusivas para productos electorales, diferenciadas, precintadas y sometidas a registro mediante los sistemas de trazabilidad de Correos. Posteriormente son trasladados a las unidades encargadas de custodiar los votos correspondientes a cada colegio electoral, donde permanecen bajo custodia hasta su entrega a las mesas el día de la votación.

Correos afirma haber reforzado la seguridad mediante un sistema integral de custodia y seguimiento que incluye espacios protegidos y videovigilados de forma permanente, así como dispositivos GPS para monitorizar los transportes entre centros logísticos y unidades de custodia. La compañía también permite realizar el seguimiento de los envíos a través de su localizador y ofrece, de forma voluntaria, la posibilidad de recibir una confirmación por correo electrónico cuando el voto ha sido entregado en la mesa electoral correspondiente.