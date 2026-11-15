Manuel Pimentel Málaga, 15 NOV 2026 - 19:00h.

Fuente de Piedra tiene la colonia de flamencos más importante de la Península Ibérica y la segunda de Europa, solo por detrás de la Camarga francesa

La laguna, la mayor de Andalucía, cuenta con una extensión de alrededor de 1.400 hectáreas y es uno de los espacios más conocidos de la provincia para la observación de aves

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Málaga suele imaginar primero la playa, los paseos junto al mar o las calles del centro histórico. Pero no son las únicas opciones, pues a poco más de una hora en coche, en el interior de la provincia los viajeros que van en busca de lugares recónditos y especiales pueden encontrar un paisaje muy distinto.

Se trata de Fuente de Piedra, un municipio formado con una extensa laguna salina que reúne cada año a miles de flamencos rosas y a numerosas aves migratorias. Situada próxima a Antequera y junto al pueblo del cual toma su nombre.

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Ahora, el lugar ha llamado la atención del diario francés 'Le Petit Journal', que ha decidido incluirlo en la lista de sugerencias como lugares que merecen ser visitados sin prisas.El medio francés describe Fuente de Piedra como uno de esos destinos que muchos visitantes descubren casi por casualidad.

La laguna, la mayor de Andalucía, cuenta con una extensión de alrededor de 1.400 hectáreas y es uno de los espacios más conocidos de la provincia para la observación de aves, ya que alberga la mayor colonia de flamencos rosados de toda la Península Ibérica.

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La segunda colonia de Europa

En determinadas épocas del año, los flamencos se convierten en los protagonistas, dibujando una estampa que Le Petit Journal describe como "un auténtico paraiso". Hasta allí llegan estas aves acuáticas para reproducirse. Forman la colonia de flamencos más importante de la Península Ibérica y la segunda de Europa, solo por detrás de la Camarga francesa.

Pero la visita no termina solo con la imagen de los flamencos de Fuente de Piedra, pues no son los únicos habitantes. En el humedal se han identificado más de 170 especies de aves, predominando sobre todo las aves acuáticas. SIn embargo, la actividad de estos animales cambia a lo largo del año, de modo que el paisaje no siempre muestra los mismos protagonistas.

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De esta manera, hay días en los que la laguna parece tomada por los flamencos y otros en los que la atención se reparte entre distintas aves que descansan o se alimentan en sus orillas de las lagunas.

Ruta por la naturaleza

El lugar permite realizar un reecorrido qiue se puede hacer por libre, ya que hay caminos y observatorios preparados para contemplar el entorno, sin necesidad de programar una excursión organizada. El plan invita a caminar despacio, mirar con atención y dejar que el paisaje marque el ritmo.

Una bunea idea es llevar prismáticos o una cámara para disfrutar al máximo de la experiencia. Pero no hace falta ser aficionado a la ornitología para quedarse un buen rato observando el movimiento de las aves.

La luz puede ofrecer también una experiencia que impresiona. A última hora de la tarde, los reflejos sobre el agua y los tonos de las orillas salinas cambian por completo la escena. Es uno de esos momentos en los que conviene guardar el móvil un instante y mirar con atención alrededor.

Un pueblo unido por los flamencos

El pueblo de Fiente de Piedra mantiene muy presente su relación con los flamencos, representados en esculturas y en distintos motivos decorativos, una seña reconocible de este lugar. Durante la temporada de reproducción, que suele abarcar de febrero a julio, el municipio organiza actividades y visitas guiadas para acercar este fenómeno a quienes quieren conocerlo mejor.

También se debe tener en cuenta el tiempo, y es que las lluvias llenan la laguna y el calor del verano favorece que el agua se evapore, por lo que el aspecto del paisaje va varriando bastante de un mes a otro.

Fuente de Piedra ofrece así una alternativa diferente a los planes de costa en la provincia malagueña. Una escapada para observar a las aves que se puede completar dando una vuelta por el pueblo para conocer un lugar que sorprende a muchos visitantes.