Qué papel tiene el rey en la formación del Gobierno después de las elecciones

Marta Egea 15 NOV 2026 - 19:00h.

El rey Felipe VI desempeña un papel esencial en la formación del Gobierno después de las elecciones generales del 29N, aunque sus competencias están limitadas por la Constitución

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MadridLas elecciones generales del próximo 29N determinarán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, pero sus resultados no supondrán necesariamente la formación inmediata de un nuevo equipo de Gobierno. Una vez que los españoles hayan depositado sus votos en las urnas, dará comienzo un proceso institucional en el que los partidos políticos deberán buscar los apoyos parlamentarios necesarios para elegir al próximo presidente del Ejecutivo. Aquí, el rey Felipe VI tendrá un papel fundamental, aunque sus competencias están delimitadas por la Constitución.

La intervención del monarca suele despertar muchas dudas, sobre todo cuando ninguna formación política consigue mayoría suficiente para gobernar en solitario. ¿Puede el rey escoger libremente al próximo presidente? ¿Está obligado a proponer un candidato del partido más votado? ¿Qué pasa si ningún aspirante consigue los apoyos necesarios?

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¿Cuál es el papel del rey Felipe VI después de las elecciones generales?

La Constitución Española de 1978 establece que España es una monarquía parlamentaria, es decir, un sistema en el que el rey ejerce la Jefatura del Estado, pero no dirige la política del país. Su función consiste principalmente en representar al Estado, garantizar la continuidad institucional y desempeñar las competencias que le atribuye expresamente la Constitución.

En el ámbito electoral, el artículo 62 contempla entre sus atribuciones la convocatoria y disolución de las Cortes Generales, así como la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno. No obstante, estas actuaciones no significan que el monarca pueda decidir unilateralmente cuándo se celebran elecciones o quién debe gobernar el país.

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De hecho, la convocatoria de los comicios del 29 de noviembre se formalizó mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, firmado por el rey Felipe VI a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la correspondiente deliberación del Consejo de Ministros.

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El rey debe mantener una posición de neutralidad política durante todo el proceso electoral. Eso quiere decir que no puede intervenir en la campaña para favorecer a una candidatura ni tampoco usar su posición institucional para orientar el voto de los ciudadanos.

Cómo funciona la ronda de consultas al rey con los partidos políticos

Uno de los momentos más conocidos de este procedimiento es la denominada ronda de consultas, durante la que el rey Felipe VI mantiene reuniones con representantes de las distintas fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria. El artículo 99 de la Constitución establece que el monarca debe consultar con los representantes designados por los grupos políticos con presencia en el Congreso antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.

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Estos encuentros se celebran habitualmente en el Palacio de la Zarzuela y permiten al rey conocer las posiciones de los partidos, sus posibles acuerdos y las posibilidades reales de que alguno de sus dirigentes consiga superar la investidura. Aunque las conversaciones pueden aportar información relevante sobre las negociaciones políticas, el monarca no participa directamente en ella ni tiene capacidad para imponer pactos entre las distintas formaciones.

Una vez finalizadas las consultas, Felipe VI propone un candidato a través del presidente del Congreso de los Diputados, que es quien comunica formalmente la propuesta y organiza el correspondiente debate de investidura.

¿Está obligado el rey a proponer a un candidato del partido más votado?

Una de las principales dudas que pueden surgir después de unas elecciones generales es si el rey debe proponer necesariamente como presidente del Gobierno al líder de la formación que ha conseguido más votos. La Constitución no establece esa obligación. El artículo 99 no exige que el candidato propuesto pertenezca al partido más votado ni al que haya obtenido más escaños, sino que regula un procedimiento destinado a conseguir que una persona reciba la confianza del Congreso.

Por lo que, aunque habitualmente se tiene en cuenta el resultado electoral, lo verdaderamente importante es la capacidad del aspirante para reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando ningún partido consigue la mayoría absoluta y resulta imprescindible negociar acuerdos de coalición o apoyos de otras formaciones.

El monarca debe ejercer su función respetando siempre el marco constitucional y la neutralidad institucional, sin usar la propuesta de candidatura para favorecer sus propias preferencias políticas.

¿Qué pasa cuando el candidato propuesto se somete a la investidura?

Tras recibir la propuesta del rey, el candidato comparece ante el Congreso de los Diputados para presentar su programa político y solicitar la confianza de la Cámara. El procedimiento contempla dos votaciones. En la primera, el aspirante necesita obtener la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 votos favorables de la Cámara, en caso de que ésta mantenga sus 350 diputados.

Si no alcanza esa cifra, se celebra una segunda votación 48 horas después. En esta ocasión, es suficiente con conseguir una mayoría simple, lo que significaría obtener más votos a favor que en contra, sin que las abstenciones cuenten como votos negativos.

Cuando el candidato consigue esta mayoría parlamentaria, el rey procede a nombrarlo oficialmente presidente del Gobierno, formalizando así el resultado de la investidura.

¿Y si ningún candidato consigue formar Gobierno?

El papel del rey también resulta relevante cuando las negociaciones entre partidos no alcanzan los apoyos suficientes para formar un Ejecutivo. Cuando el primer candidato no consigue superar la investidura, pueden tramitarse nuevas propuestas siguiendo el mismo procedimiento constitucional. Este proceso no puede alargarse indefinidamente. La Constitución marca un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para que algún candidato obtenga la confianza parlamentaria.

Si pasa ese tiempo sin que nadie haya conseguido ser investido, el rey debe disolver el Congreso y el Senado y convocar nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Gobierno.