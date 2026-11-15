Iván Sevilla 15 NOV 2026 - 19:13h.

El curioso nombre de la marca se inspira en la imagen de su creador: "Es un guiri con ojos azules que en verano parece un salmonete"

"Somos increíblemente afortunados con el agua del Torcal, nos permite hacer cambios sutiles para nuestras cervezas", asegura María y John

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MálagaSe llama 'El Guiri' y es una cerveza que elabora un inglés, como no podía ser de otra manera, utilizando un agua del Torcal en Antequera (Málaga), ingrediente que "le da un toque distintivo por su calidad".

Eso ha desvelado a Informativos Telecinco John y María Monk, el matrimonio que fundó esta cervecería artesanal de tan llamativo nombre. En septiembre recibieron el Premio Joan Hunt. Sus bebidas quieren ser parte del consumo social en España.

La idea surgió "después de la pandemia del Covid-19" cuando ambos decidieron que "era el gran momento de cambiar" sus vidas. "John ya había empezado hacía unos 15 años a crear cerveza como hobby", nos confiesa su esposa.

"Luego estuvo trabajando en cervecerías comerciales para ganar experiencia a mayor escala", recuerda acerca de cómo poco a poco fue obteniendo más conocimientos específicos sobre su elaboración.

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Residentes en Antequera ya desde hace 25 años, donde han ido criando a su familia, se aventuraron en el proyecto, utilizando para la marca la típica palabra que se usa para identificar a los ingleses que están en el extranjero.

"Viene del hecho de que John es un guiri con el pelo rubio, aunque ahora lo tiene canoso, y ojos azules, así que es una imagen evidente con la costumbre de parecer un salmonete en verano", nos explica María con guasa.

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"Somos afortunados con esta agua, nos permite cambios sutiles"

Para la creación de las cervezas, otro aspecto curioso y muy ligado a la tierra es que emplean agua del paraje del Torcal: "Somos increíblemente afortunados, ya que nos permite hacer cambios sutiles en la composición mineral para cada bebida".

Aseguran que las características de este recurso hídrico "aporta un toque refrescantemente local, muy parecido al uso de las aguas en la elaboración del whisky escocés, donde da forma al producto", comparan también.

Con "un equipo reducido", como suele ser habitual en cervecerías artesanales, trabajan en "cada paso del proceso, desde el diseño de la receta hasta la copa", buscando darle particularidad a sus productos.

"Nuestra cerveza es sin filtrar ni pasteurizar, lo que significa que todos los aromas y sabores que hemos incorporado permanecen para que el cliente los vea, huela y saboree", nos describe el matrimonio.

"Están todas basadas en estilos reconocidos globalmente y llevan materias primas que reflejan el país de origen", confiesan acerca de los diferentes tipos de la bebida que elaboran con títulos identificativos.

Por tanto, "'El Francés' utiliza ingredientes de Francia, 'El Alemán' de Alemania y 'El Inglés' de Inglaterra", en referencia a la procedencia de los "cereales, el lúpulo y las levaduras" que los conforman.

"Estamos buscando cómo crear una cerveza más para Antequera"

"Hemos buscado crear cervezas que muestren estilos e ingredientes de otros países para que nuestros clientes puedan empezar a apreciar la variedad de estilos que hay", justifican sobre esa idea que también los hace diferenciarse.

Aparte de las ya mencionadas arriba, tienen una New England IPA (NEIPA) basada en un estilo cervecero del noreste de Estados Unidos, una Stout dulce y una English Pale Ale.

Al hilo de ese vínculo con la nación, nos argumentan igualmente que están "buscando cómo poder crear una cerveza más enfocada para Antequera, usando ingredientes locales (españoles)".

"Estamos viendo que la gente empieza a apartar la vista de las ofertas globales más grandes y a ver más allá de las artimañas de marketing para redescubrir productos locales", nos aseguran John y María Monk.

Siguiendo ese "camino", el matrimonio comercializa sus cervezas 'El Guiri' desde la propia cervecería ubicada en la Avenida del Romeral del municipio malagueño y desde su página web, además de en bares, restaurantes y tiendas.

"Son negocios que quieren ofrecer a sus clientes una experiencia más variada respecto a los principales productores. El mercado en España es diferente al de otros europeos, pero hay espacio para que los artesanales crezcan", piensan.

"Nuestras cervezas son populares entre turistas de todo el mundo"

Desde que abrieron su cervecería, la pareja se ha centrado en el mercado nacional obviamente y se ha dirigido a "bebedores comunes de cerveza, más que a los más experimentados y experimentales de la artesanal".

"También hemos descubierto que nuestras cervezas son populares entre turistas de todo el mundo, los que vienen a visitar Antequera y les encanta probar productos de aquí", añade María.

Tras unirse al sello Sabor a Málaga para promocionar más la marca, 'El Guiri' continúa en su línea de "aumentar la presencia local y regional". Para ello, empezará a "participar en más eventos provinciales el próximo año".