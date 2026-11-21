Manuel Pimentel Granada, 21 NOV 2026 - 09:06h.

Los residentes de la calle Ángel Ganivet de Granada critican que el Ayuntamiento no les ha pedido permiso ni les ha tenido en cuenta a la hora de instalar las luces y música en su calle

El Consistorio se ha comprometido a reducir los días de las proyecciones navideñas tras las quejas de los vecinos, que también denuncian cables y perforaciones en las fachadas de sus viviendas

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La Navidad suele ser tiempo de paz y felicidad, pero también origen de conflictos, problemas y enfados. Ejemplo de ello está en Granada, donde la instalación de un espectáculo navideño de luces y música en la calle Ángel Ganivet, en el centro de la ciudad, ha provocado el malestar de los vecinos. Denuncian que el Ayuntamiento ha realizado el montaje sin haber informado previamente y sin haberles pedido permiso a las comunidades de propietarios.

Los residentes de esta calle, muy próxima a la Plaza del Carmen, llevan desde 2021 reclamando que la zona sea declarada acústicamente saturada por los problemas de ruido que arrastran, temen que en las próximas navidades se agrave una situación que llevan años intentando solucionar.

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Polémica por la Navidad

La polémica comenzó el miércoles cuando estos vecinos se encontraron varios postes de grandes dimensiones instalados junto a sus viviendas, así como operarios colocando cables y enganches en las fachadas y los balcones de los edificios. Una actuación que, según denuncian, se llevó a cabo sin previo aviso y que ha generado también preocupación por los posibles problemas de seguridad y por la afección a inmuebles protegidos por su valor patrimonial.

"Quieren poner un espectáculo navideño que me parece muy bonito, pero que pretendían estar un mes y medio poniéndonos la música todos los días", explica a 'Informativos Telecinco' la portavoz del barrio de Ganivet, Mar Meseguer. La representante vecinal asegura que el problema no es el espectáculo en sí, sino la forma en la que se ha organizado y el lugar elegido.

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Los residentes aseguran que el Ayuntamiento tenía previsto mantener a diario las proyecciones desde el 2 de diciembre hasta finales de Reyes en una calle que ya de por sí sufre una importante presión acústica.

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"Nosotros llevamos desde el 2021 luchando para que esa zona se declare acústicamente saturada y ahora resulta que, sin decir nada, nos colocan un espectáculo de luces y música durante todo el mes", lamenta Meseguer. La representante vecinal recuerda que, aunque los problemas de ruido nocturno han disminuido, todavía persisten, por lo que considera difícil de entender que se añada una nueva actividad musical.

Los vecinos también cuestionan que se haya elegido la calle Ángel Ganivet como escenario para un montaje similar al de la calle Larios de Málaga. Meseguer subraya que son dos vías que nada tienen que ver: "Larios es el doble de ancha que Ganivet y aquí retumba todo".

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"Nos han machacado la fachada"

Tras las quejas vecinales, representantes del colectivo vecinal han mantenido una reunión con varios responsables municipales para abordar la situación. En dicho encuentro participaron, según Merenguer, las concejalas de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, y Fiestas Mayores, Carolina Amate, además del concejal de Patrimonio, Raúl Fernández, así como representantes de la Policía Local.

Según explica, los vecinos trasladaron su malestar por la falta de comunicación y por los trabajos realizados en las fachadas, aspecto que también ha generado el enfado de los propietarios. La presidenta del comité pone como ejemplo su propio edificio, que está catalogado y protegido dentro del Plan Centro: "Yo no puedo poner un macetero en mi pared y luego vienen y te ponen cuatro luces y te enganchan un cable al balcón de tu casa", protesta.

Y es que los residentes aseguran haberse encontrado con enganches y perforaciones en las fachadas, además de postes que van desde el suelo hasta sus balcones y que, temen, puede facilitar el acceso a balcones y viviendas: "Nos han machacado la fachada", aseguran a este medio.

El Ayuntamiento reduce los días del espectáculo

Los vecinos de Ganivet pidieron que se limite el ruido y se redujera el número de proyecciones, unas pretensiones a las que finalmente, el Ayuntamiento ha accedido. Así, se ha comprometido a limitar las jornadas del espectáculo de música y luces de Navidad. Si inicialmente estaba previsto todos los días durante prácticamente todo el periodo navideño, ahora se celebrará principalmente los viernes y los sábados dos veces al día, con un primer pase a las 18:30 y las 19:30 horas.

Pese a este acuerdo, los vecinos no se dan por satisfechos. Meseguer insiste en que no están dispuestos a asumir nuevas molestias en una calle que lleva años reclamando medidas contra la contaminación acústica. "¿Te imaginas que voy a la puerta de tu casa y te pongo un altavoz y una música porque quiero?", se pregunta.

El próximo lunes tienen previsto reunirse de nuevo con el Ayuntamiento de Granada para revisar la situación y conocer qué medidas se adoptarán finalmente. Los afectados quieren que se controle el volumen de la música y que se tengan en cuenta sus reivindicaciones sobre el ruido, una cuestión que, recuerdan, llevan planteando desde hace más de cuatro años.