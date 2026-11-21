Carwow ha analizado 50 ciudades españolas a partir de datos oficiales de la DGT y el INE, teniendo en cuenta indicadores como los accidentes de tráfico, las infracciones y los puntos retirados del carné por cada 100.000 conductores, para determinar dónde se conduce mejor y peor en nuestro país

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Cada día, millones de personas se desplazan conduciendo en coche por la red vial española. Sin embargo, circular por una zona u otra cambia notablemente la experiencia, y el entorno por el que se transita influye de forma directa en los hábitos de tráfico. El tráfico, las infraestructuras y los hábitos de los usuarios condicionan la movilidad diaria. En este sentido, Carwow, plataforma online y comparador de precios para facilitar la compra, venta y el renting de coches nuevos, ha elaborado un índice de 50 ciudades que mide siniestralidad, puntos quitados del carné e infracciones por cada 100.000 conductores para determinar en qué ciudades se conduce mejor o peor en nuestro país.

Cada localidad recibe una nota sobre 100. Cuanto más alta, mejores son sus indicadores. Además, el estudio recurre a datos públicos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), además de una encuesta realizada por Carwow. El ranking es un indicador provincial aplicado a ciudades, no una medición exclusiva de sus calles. Además, aunque el porcentaje de aprobados del permiso aparece como información complementaria, no entra en la nota final: esta pondera accidentes (50%), puntos retirados (25%) e infracciones (25%).

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Tres claves para mejorar la seguridad vial

La primera medida es adaptar la velocidad a las circunstancias, no limitarse a mirar la señal. La DGT recuerda que también influyen el estado de la carretera, la meteorología, la visibilidad, el tráfico, el estado del vehículo y la condición física del conductor. Con lluvia o niebla conviene reducir la marcha y aumentar la distancia de seguridad. Poder reaccionar ante un imprevisto es tan importante como respetar los límites.

La segunda clave es eliminar las conductas que reducen la atención o las capacidades al volante. Consultar el teléfono, manipular la pantalla, buscar objetos en el habitáculo o distraerse mirando un accidente puede dejar al conductor sin margen para responder a tiempo. La DGT advierte de que las distracciones están detrás de más del 30% de los accidentes. A ello se suma el consumo de alcohol y drogas. El organismo insiste en que la única tasa segura de alcohol al conducir es 0,0. Planificar el viaje, descansar antes de salir y hacer pausas periódicas ayuda también a evitar la fatiga y la somnolencia.

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La seguridad también exige utilizar el cinturón en todos los asientos, los sistemas de retención infantil adecuados y el casco en motocicletas. Es importante también, revisar el vehículo, especialmente neumáticos, frenos y alumbrado. Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), como la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril o la detección del ángulo muerto, pueden prevenir o mitigar accidentes. No sustituyen la atención del conductor, pero añaden protección.

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¿Dónde es más fácil aprobar el carné de conducir en España? Estas son las provincias con más aprobados

El porcentaje de aspirantes que consigue aprobar el carné de conducir a la primera varía notablemente en función de la provincia. Según los datos analizados por la plataforma, Soria encabeza la clasificación, con una tasa de aprobados del 60,70%, seguida de Badajoz (58,34%) y Albacete (58,03%). En el extremo opuesto se encuentran Las Palmas (38,94%), Palma de Mallorca (41,85%) y Huelva (44,51%), con los porcentajes más bajos.

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Al cruzar estos resultados con los datos del estudio sobre seguridad vial, no se aprecia una relación directa entre aprobar el examen de conducir a la primera y mantener posteriormente unos mejores hábitos al volante. Algunas provincias, como Toledo o León, presentan una elevada tasa de aprobados y buenos resultados en el comportamiento de sus conductores. Sin embargo, en otros territorios, un mayor porcentaje de éxito en el examen no se traduce en una menor siniestralidad.

Estas diferencias pueden estar condicionadas por distintos factores, como la preparación de los aspirantes, las condiciones en las que se realizan las pruebas o la dificultad que perciben los alumnos durante el examen. En cualquier caso, sacarse el carné a la primera no garantiza por sí solo una conducción más segura. La experiencia, la formación y el respeto a las normas de circulación siguen siendo fundamentales para reducir los riesgos en carretera.

León encabeza el ranking y Málaga queda en última posición

Según el índice de Carwow, León es la ciudad con mejores indicadores de seguridad vial, con 97,44 puntos sobre 100. Registra 139 accidentes por cada 100.000 conductores, la tasa más baja de las 50 localidades comparadas, y suma 1.755 puntos detraídos y 3.722 infracciones en esa misma proporción. Córdoba ocupa el segundo puesto, con 93,14 puntos, 170 accidentes y 2.353 puntos retirados por cada 100.000 conductores. Lugo completa el podio con 91,46 puntos. La clasificación de las diez primeras se completa con Ciudad Real (88,64), Toledo (88,33), Zamora (87,56), Guadalajara (87,35), Cáceres (86,51), Soria (86,35) y Ourense (85,44).

En el otro extremo, Málaga obtiene 30,92 puntos y cierra la clasificación. El estudio le atribuye 505 accidentes y 43.533 puntos detraídos por cada 100.000 conductores, la cifra más alta en este último indicador. Barcelona es penúltima, con 33,63 puntos, pese a registrar 564 accidentes por cada 100.000 conductores; Lleida aparece a continuación, con 36,33 puntos y la tasa de siniestros más elevada del conjunto, 576. También figuran entre las diez últimas Girona (46,93), Burgos (47,39), Madrid (49,89), Vitoria-Gasteiz (53,60), Tarragona (55,44), Palma (61,79) y Murcia (61,86). La capital española se queda en el puesto 45, con 49,89 puntos, 368 accidentes por cada 100.000 conductores y 25.098 infracciones.

La encuesta de Carwow a 1.563 conductores dibuja una imagen distinta de la clasificación estadística. Esa diferencia muestra que sentirse seguro no siempre coincide con los indicadores de siniestralidad y sanciones. Madrid es la ciudad donde más participantes dicen sentirse seguros al volante, ya que la elige el 28%, por delante de Barcelona y Valencia. Sin embargo, también es percibida como la más estresante para circular.

El principal temor en ciudad es la conducción agresiva o imprudente de otros usuarios (56,2%), por delante de los atascos (28,2%) y los patinetes y otros VMP (28%). La señalización clara (29,4%) y el buen estado del asfalto (21,7%) son los elementos urbanos que más confianza generan. Además, el 75,8% afirma sentirse más tranquilo en un coche moderno con asistentes de seguridad; entre las ayudas más valoradas destacan la frenada automática de emergencia (45,3%), el detector de ángulo muerto (36,8%) y las cámaras traseras o de visión 360 grados (36,5%). Casi tres de cada diez encuestados reconocen haber evitado conducir por una ciudad que consideran estresante o poco segura.