Juan Salinas 21 NOV 2026 - 09:00h.

Con 1,4 millones de seguidores, la creadora de 'Crear sin parar' propone alternativas a las pantallas para los más pequeños y planes sencillos para hacer en familia

Una educadora, sobre qué hacer después de gritar a nuestro hijo: "Es importante no escudarse en que lo hacemos porque nos ha alterado"

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Con 1,4 millones de seguidores en Instagram, Miriam Prat (mirpratur) se ha convertido en una de las maestras más populares de las redes sociales, donde comparte juegos, recetas y manualidades para que las familias entretengan a sus hijos sin recurrir constantemente a las pantallas.

Autora de 'Crear sin parar', un libro con más de 100 propuestas para hacer en familia, defiende que no es necesario llenar cada minuto de los niños con actividades. “En esos momentos en los que no tienen nada que hacer es cuando desarrollan su creatividad”, dice.

En esta entrevista con la web de 'Informativos Telecinco', Miriam reflexiona sobre el valor del aburrimiento, el juego libre y la importancia de recuperar algo tan sencillo como el tiempo compartido entre padres e hijos.

Pregunta: Miriam, trabajas dando ideas para entretener a los niños, pero defiendes que también hay que dejarles aburrirse. ¿Dónde está el equilibrio?

Respuesta: Yo siempre defiendo que hay que dejar espacio para que los niños se aburran. No es algo malo: en esos momentos en los que no tienen nada que hacer es cuando desarrollan su creatividad.

Es verdad que hoy es más difícil que se aburran, porque, a veces, están sobreestimulados incluso. Cuando éramos pequeños también teníamos ratos de no hacer nada y no pasaba nada.

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Además, los padres a veces sentimos que, si se aburren, tenemos que proponerles enseguida una actividad, y tampoco hace falta llenarles todo el tiempo. Aun así, hemos creado el libro 'Crear sin parar', con actividades muy creativas para hacer en familia. Con él quería ofrecer una alternativa a recurrir a las pantallas y, sobre todo, para crear momentos de conexión con la familia, que son muy importantes.

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P.: Cuando un niño se aburre y empieza a buscarse la vida, ¿qué está aprendiendo que no aprendería si inmediatamente tuviera una pantalla delante?

R.: Cuando un niño se aburre y tiene que buscar qué hacer empieza a poner en marcha su imaginación: piensa opciones para que no se aburra, inventa juegos, crea historias… Tiene que encontrar por sí mismo algo que le divierta. En cambio, si tiene una pantalla delante, enseguida recibe el entretenimiento ya preparado y no necesita imaginar nada. Además, el uso excesivo de pantallas se ha relacionado, según algunos estudios, con dificultades en aspectos como el lenguaje y el aprendizaje, y también con una menor creatividad. Incluso se ha observado en los dibujos, que suelen ser menos creativos que los de niños que pasan menos tiempo frente a las pantallas.

P.: ¿Qué diferencia hay entre un niño que juega porque le apetece y uno al que constantemente se le están proponiendo cosas que hacer?

R.: Cuando un niño juega porque le apetece, él elige; se inventa sus propias reglas y aprende a tomar la iniciativa. Si constantemente le proponemos actividades, puede acostumbrarse a esperar a que le digamos qué hacer. Pero pienso que tiene que haber un equilibrio. Está genial que tenga momentos de juego libre, con sus juguetes, pero también hay que proponerle actividades guiadas. Hay cosas por sí solo que no se le ocurrirían y que, acompañándole, pueden ayudarle a desarrollar su creatividad.

P.: Tienes millones de personas en tus redes buscando precisamente ideas para entretener a sus hijos. ¿Qué crees que dice eso de la forma en la que se está criando hoy?

R.: Está claro que vivimos en la sociedad de la información, y eso nos ha facilitado mucho las cosas. Antes encontrábamos información sobre todo en los libros y ahora la tenemos al alcance de la mano y de forma inmediata. Vivimos en mil cosas, así que esa rapidez también tiene su parte positiva. Por ejemplo, si quieres buscar un disfraz para tu hijo, lo buscas y enseguida tienes un montón de ideas.

P.: Si una familia tiene una tarde por delante y no quiere recurrir a las pantallas, ¿qué actividades sencillas recomendarías para hacer juntos?

R.: A nosotros nos encanta hacer slime (un juguete manipulable muy popular entre niños) con los peques, creo que es de sus actividades favoritas. También nos gusta mucho preparar oobleck (fluido no newtoniano), un fluido que si lo golpeas, lo agarras con fuerza o aplicas presión rápida, las partículas de almidón se bloquean entre sí y la mezcla se endurece como un sólido. Lo hacemos con distintas temáticas: de Halloween, de San Valentín, con agua o con nieve. Y ahora que llega el invierno, hacer nieve en casa es un plan muy divertido. Todo lo que tenga distintas texturas suele encantarles.

Lo más valioso no es lo que aprenden, sino el momento de conexión con los padres cedida

P.: Cuando recomiendas una manualidad, un juego o una receta, ¿qué te importa más: lo que el niño aprende o el tiempo que comparte con sus padres?

R.: Es verdad que lo que aprenden también es importante, pero para mí lo más valioso es el momento de conexión con los padres. El tiempo pasa volando y, aunque ahora sean pequeños, esos ratos juntos no vuelven. Además, verlos disfrutar y estar felices también nos hace felices a los padres. Al final, más allá de lo que aprendan con la actividad, me quedo con todo lo que compartimos y con las emociones que nos llevamos todos.

P.: ¿Qué ves en los niños que quizá los padres no ven porque están demasiado pendientes de que estén bien, entretenidos o aprendiendo?

R.: Desde mi experiencia como mamá y maestra, creo que a veces pensamos que tenemos que preparar grandes planes para nuestros hijos. Pero muchas veces, con algo muy sencillo, ellos son felices. Lo que más les gusta es que les dediquemos ese rato, que estemos con ellos y compartamos la actividad. Al final, más que hacer algo espectacular, lo importante es ese tiempo juntos.

P.: ¿Hay alguna actividad que además de entretener y educar pueda servir especialmente para hablar y conectar con los hijos?

R.: En este caso, recomendaría actividades sencillas, que no requieran seguir muchos pasos y permitan hablar y compartir un rato juntos. Por ejemplo, hacer plastilina casera o desenterrar animalitos atrapados en hielo, ¡eso les encanta! Las actividades con instrucciones también están muy bien para trabajar la concentración y la atención, pero si lo que buscamos es conectar, son ideales las propuestas más libres, en las que se puede charlar y disfrutar sin tener que estar pendientes de cada paso.

P.: ¿Qué actividad de las que propones en tu cuenta te ha sorprendido más por lo mucho que engancha a los niños?

R.: Una de las que más me ha sorprendido es todo lo que tiene un toque mágico o de sorpresa. La pintura para el suelo que desaparece con agua, pintar las ventanas o esconder dinosaurios dentro de una masa para que tengan que encontrarlos… ¡Les engancha muchísimo! Se quedan entretenidos un buen rato y disfrutan un montón.

P.: ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido los adultos respecto a la forma en que jugábamos cuando éramos pequeños?

R.: Nosotros teníamos muchísimo tiempo libre. Recuerdo que estábamos dando vueltas por el pueblo, inventándonos cosas y alguna travesura también caía. Nos dejaban bastante libertad. Ahora los niños tienen más recursos, más juegos y más actividades disponibles, pero quizá les dejamos menos tiempo para el juego libre y para aburrirse e inventar sus propios juegos.

P.: ¿Te preocupa que haya niños que estén perdiendo la capacidad de inventarse sus propios juegos?

R.: No diría que me preocupe, pero sí creo que es algo que debemos tener en cuenta. A veces nos sentimos mal si no podemos estar entreteniéndolos porque tenemos cosas que hacer, a mí también me pasa. Pero no pasa nada: esos ratos de juego libre y de aburrimiento también son buenos para su desarrollo y su creatividad, son buenísimos para que creen e inventen sus propios juegos. La clave está en el equilibrio: dejarles tiempo libre de juego y buscar también momentos para hacer alguna actividad juntos.