Puri Ruiz 21 NOV 2026 - 08:00h.

El joven, que cumplió 20 años el pasado agosto, es el único hijo de la modelo y actriz, fruto del breve matrimonio con el empresario y abogado Álex Corrías

Jan, el hijo mayor de Antonio Orozco, cumple 20 años: su vida actual en Londres, su relación con el cantante y sus proyectos musicales

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Fue una de las grandes supermodelos de la década de los 90 en España: había ganado el concurso de modelos de la agencia Elite con solo 15 años y, poco después, debutaba como actriz de la mano de Carlos Saura en la película ‘El Dorado’. Inés Sastre decidió, cuando su carrera comenzaba a despuntar, priorizar sus estudios universitarios y terminar su carrera de Literatura Francesa en La Sorbona. Ahora, a sus 53 años, su vida ha cambiado. Principalmente, porque unos años después de retomar el modelaje vino al mundo Diego Corrías, motivo que la impulsó a dejarlo todo para dedicarse a su crianza en cuerpo y alma. Así es hoy el único hijo de Sastre.

Universitario y muy unido a su madre

Inés Sastre contrajo matrimonio el 8 de abril de 2006 con Álex Corrías, abogado y ejecutivo de una empresa de comunicación. La ceremonia, religiosa, tuvo lugar en un pequeño templo de Londres en el exclusivo Brompton Road, Little Oratory, conocido como “la iglesia de los españoles”, y acudieron unas 80 personas. En su momento fue una boda sorpresa, ya que a Álex, hasta el momento de su boda, se lo tenía por amigo y no por pareja de la actriz y modelo. La boda la ofició Alexander, un sacerdote amigo de la novia.

Para entonces, Inés ya estaba embarazada de Diego, que nacería el 21 de agosto de ese mismo año. Su madre lo felicitaba este verano por su vigésimo cumpleaños en su perfil de Instagram, junto a una fotografía de ambos de cuando Diego era pequeño, paseando por Roma, con el Coliseo al fondo y tomando un helado. Álex e Inés se separaron tan solo un año y medio después de haberse casado, en septiembre de 2007. En las imágenes que comparte de su hijo, Inés Sastre, se puede ver que Diego está muy unido a ella, y comparten muchos momentos de ocio juntos siempre que tienen ocasión.

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De París a Madrid

Diego inició sus estudios universitarios hace algo más de dos años; no sabemos qué carrera ha elegido, pero sí que la está cursando fuera de España. Con motivo de su reaparición en las pasarelas por sorpresa, el pasado mes de marzo, dio una entrevista a la revista ‘¡Hola!’, en la que explicaba no solo que su hijo “está encantado” y lo importante que era para ella recibir su apoyo, sino que la llamó tanto antes del desfile para desearle suerte como después, para felicitarla.

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Muy alto, moreno y físicamente parecido a su madre, podíamos verlo en un post de la modelo en su mesa de estudio y junto su perrita Zou. “Él ha crecido gradualmente con la fama y lo ha asumido de manera muy natural, como yo asumí la mía propia”. Aunque Diego ha elegido un perfil público mucho más discreto del que tuvo su madre a su edad, son muchas las cosas que los unen: una, el haber iniciado una vida lejos de su hogar muy joven (“tiene que volar, como hice yo también”, reconocía Inés); otra, su educación en francés. Y es que el joven, que junto a su madre se instaló en la capital española en 2020, estudió hasta los 14 años en el mismo país en el que su madre se formó y en el que eligió vivir desde comienzos de los 90.