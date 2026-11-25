La Conselleria de Sanidad de Valencia ha ordenado el cierre de una clínica por aplicar tratamientos oncológicos sin tener autorización

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ValenciaLa Conselleria de Sanidad ha ordenado el cierre cautelar de la clínica Mediterránea Médica, situada en Valencia, tras detectar varias irregularidades relacionadas con la aplicación de tratamientos oncológicos. Según ha publicado 'Las Provincias', el centro realizaba este tipo de prácticas sin disponer de la autorización necesaria.

El cierre de la clínica se produjo el pasado viernes 20 de noviembre cuando el departamento dirigido por el conseller Marciano Gómez tramitase la orden tras una inspección que se inició a raíz de la denuncia presentada por un familiar de un paciente.

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Aplicación de tratamientos oncológicos pese a que la autorización fue revocada hace casi un año y medio

Nada más recibir la denuncia del familiar de este paciente que acudía a la clínica valenciana, los inspectores se desplazaron hasta las instalaciones, situadas cerca del Hospital Peset.

Una de las principales irregularidades que se detectaron, según detalla el medio de comunicación anteriormente citado, es que la clínica no contaba con ningún oncólogo en su plantilla. El profesional encargado de esta especialidad era un ginecólogo que, además, ejercía como director del centro.

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Desde Sanidad también se comprobó que la autorización para realizar tratamientos oncológicos había sido retirada hacía aproximadamente un año y medio. "El problema de mayor gravedad y que comprometía la salud de los pacientes era la aplicación de tratamientos oncológicos pese a que la autorización fue revocada hace casi un año y medio. Además, los inspectores detectaron el uso de una sustancia de la cual no existe base científica acerca de su conveniencia para este tipo de patologías. Se desconoce, incluso, la composición exacta de este producto", recogen desde 'Las Provincias'.

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Además, otra de las irregularidades señaladas fue la utilización de un aparato para tratamientos contra el cáncer que no aparecía entre los equipos autorizados para la clínica. Por el momento, el cierre tiene carácter cautelar ya que la Conselleria de Sanidad dispone de un plazo de 15 días para decidir si mantiene la medida o permite que la clínica vuelva a abrir sus puertas.

La clínica prepara su defensa y respuesta para hacer frente a esta "grave injusticia"

Por su parte, desde la página web de la clínica se anunciaba que el centro era el único de la Comunidad Valenciana, tanto público como privado, que ofrecía un servicio de hipertermia profunda para pacientes oncológicos.

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Ahora, fuentes de la clínica Mediterránea Médica han confirmado a EFE que el centro se encuentra cerrado desde el viernes y que el director de la misma, Josep Carbonell, “está reunido con su equipo de abogados preparando su defensa y respuesta para hacer frente a esta grave injusticia”.

“Esto es un proceso administrativo y tendrán más información el próximo viernes o sábado”, añaden las fuentes de la Clínica a la agencia de noticias.