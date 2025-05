Redacción Cataluña 20 MAY 2025 - 15:32h.

Su amiga sigue en el hospital tras el atropello masivo: "Con medicación por el dolor insoportable"

Nuevas imágenes del atropello de Cornellá muestran cómo la conductora arrolló dos veces al público

Barcelona"Vimos de repente un morro blanco a dos palmos nuestros. Del tropiezo, mi amiga cayó al suelo y quedó atrapada debajo del coche con la rueda encima del brazo". Así recuerda Ana el sufrimiento que vivió el pasado domingo en el atropello masivo en la previa del Espanyol-Barça.

Ella salió ilesa, pero su amiga se llevó la peor parte: "En ese momento, el impulso de todos fue parar el coche, haciendo entender a la persona de dentro que frenara", explica en una entrevista a Informativos Telecinco.

Un suceso en el que su amiga fue la primera persona atropellada: "Sigue en el hospital, con medicación por el dolor insoportable. El shock lo tenemos todos. Es una persona fiel a su equipo que cuando puede viene a animarlo. Como persona es maravillosa", admite Ana.

En el momento de los hechos, ambas estaban de celebración, pero de un momento a otro todo se truncó con la aparición inesperada de un vehículo entre el tumulto de aficionados: "No éramos conscientes de que había un coche viniendo por la carretera entre tanto jaleo, gritos y cantos. Tampoco te imaginas en esa situación que vaya a pasar".

Los gritos de celebración se convirtieron en desesperación ante el primer atropello. "Había tres o cuatro chicos delante, la cogieron, arrastraron como pudieron y un segundo después el coche arrancó y se ve cómo acelera y llega hasta la valla". Un shock que fue en aumento tras el atropello masivo.

Pérdida de conciencia

"Nos quedamos esperando a los Servicios de Emergencia y vimos también como otra víctima saltaba por encima del coche, quedando en el suelo desplomado como un muñeco. Se hizo todo eterno", recuerda Ana, asustada tras ver a su amiga perder la consciencia: "En el suelo le dolía todo, lloraba, hubo un momento que se desvaneció, pero fue una leve pérdida de conciencia. Segundos que se convierten en horas".

El primer derbi entre Espanyol y Barça que vivía en primera persona y que no olvidará por un recuerdo en el que la celebración pasó a un segundo plano: "Estaba siendo todo muy bonito, la gente me decía que sería inolvidable, pero no como esperábamos. Miro a la calle y se ve vacía, pero yo me veo desde fuera con mi amiga, el coche y todo. Me ha emocionado. Haber visto como un coche casi te lleva por delante no es fácil de superar para nadie".

