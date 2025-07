Redacción Cataluña 30 JUL 2025 - 15:46h.

La pareja española ha tocado el cielo de la natación sincronizada con un oro de leyenda en la final del dúo mixto libre del Mundial

¿Quién es Iris Tió, la primera campeona del mundo española en solo libre de natación sincronizada?

BarcelonaIris Tió y Dennis González han tocado el cielo de la natación sincronizada con un oro de leyenda en Singapur, donde la pareja española conquistó al ritmo de 'Babe I'm Gonna Leave You', de Led Zeppelin, el primer puesto en la final del dúo mixto libre del Mundial, bordando una actuación memorable que les llevó a superar por tan solo cuatro décimas a Rusia.

"Con la participación de Rusia no esperábamos ganar. Íbamos en desventaja al ir por debajo en dificultad. Sabíamos que íbamos a hacer lo mejor que pudiésemos y queríamos salir orgullosos. Y así fue, la sorpresa fue enorme tras ver la puntuación", admite Dennis a Informativos Telecinco tras zambullirse junto por primera vez en una piscina en España tras el regreso de leyenda del Mundial.

Para ellos, la "clave del éxito" ha recaído en Andrea Fuentes, la entrenadora que ha guiado a la pareja hasta lo más alto con una rutina que ha cautivado tanto al jurado como al público: "Se desvive tanto por nosotros y hace que tengamos tanta pasión por el deporte que dentro del agua sacamos nuestra mejor versión. Todos luchamos por el mismo objetivo, no hay ningún tipo de rivalidad a pesar de que sean solo ocho personas las que acaban nadando dentro de la piscina".

Aunque haya sido oro esta vez, aquí no está el límite

Un colofón al gran trabajo realizado durante meses, que en el caso de Iris Tió le ha convertido en tricampeona mundial de natación artística, con hasta seis medallas en total: "Andrea me recuerda lo buena que soy y lo bien que lo puedo llegar a hacer. Gracias a esto me ha dado un plus de confianza que antes no tenía. No tener miedo a fallar y competir sin miedo. Es la mejor entrenadora que he tenido nunca".

Iris también ha hecho historia al convertirse en el primer oro para un solo femenino español en natación sincronizada: "Cuando veo el vídeo veo cosas muy buenas como el primer largo, que busqué altura en la primera figura para que me pusieran mucha puntuación, pero luego también hay fallos que es imposible no ver. Eso me tranquiliza y porque todavía puedo mejorar más. Aunque haya sido oro esta vez, aquí no está el límite".

Entre los tres oros logrados, la nadadora no tiene claro con cuál quedarse. "Todas las medallas son muy especiales, cada una tiene su historia detrás y no me quiero quedar solo con una". De lo que sí tiene certeza es de las ganas por seguir mejorando y llevar a cabo nuevas coreografías.

Convertirse en ejemplo para otros países

"Esta temporada queremos mejorar figuras adaptadas al nuevo reglamento y hacer trabajo para ser referente. Queremos ser ejemplo para otros países, hacer historia y crear coreografías nuevas que nadie antes nadie pudiera pensar. Con la imaginación de Andrea y todas nosotras cuando probamos lo que nos sale, podemos encontrar cosas muy bonitas dentro del agua", culmina Iris, orgulloso del trabajo realizado.

Una satisfacción que también comparte su compañero de dúo. "Iris era la Gemma Mengual del centro, cuando me dijeron que competiría junto a ella era un listón alto. He aprendido de ella y de su técnica", admite Dennis, quien reconoce que sufrió bullying de pequeño y las críticas anónimas no le afectan.

"No dan la cara y es hablar con un fantasma. Ese comentario es como si volara, lo ves como un pájaro y pasas de él. No te quedas a mirarlo, no tiene ningún tipo de importancia. El año que quise dar la voz fue porque los niños que me vean que soy fuerte para dar la cara en estos temas y no se caguen a la hora de recibirlos porque no tiene ningún tipo de importancia", culmina sobre una fortaleza mental que también ha demostrado bajo el agua y que le ha llevado a tocar el cielo de la natación sincronizada.